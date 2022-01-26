Трехлетняя девочка умерла от ковида в Новосибирской области

За последнюю неделю в Новосибирской области увеличилось число детей, госпитализированных с ковидом и подозрением на него. На прошлой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов рассказывал, что в случае ухудшения эпидобстановки, они готовы перепрофилировать под ковид еще две детские больницы.

