Трехлетняя девочка умерла от ковида в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области отчитался о смерти трехлетней девочки с ковидом. Всего за сутки скончались 15 пациентов.
— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 72, 80, 68 лет, женщины в возрасте 67, 83, 74, 71, 62, 84, 89, 66 лет, две женщины в возрасте 70 лет и девочка в возрасте 3 лет, — сообщили в оперштабе.
За сутки выявили 315 новых случаев, 349 человек выписали. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2346 пациентов, в том числе 91 ребенок. В отделениях реанимации находятся 256 человек. На ИВЛ — 45 пациентов.
За последнюю неделю в Новосибирской области увеличилось число детей, госпитализированных с ковидом и подозрением на него. На прошлой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов рассказывал, что в случае ухудшения эпидобстановки, они готовы перепрофилировать под ковид еще две детские больницы.