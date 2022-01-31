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СрочноВ НСО готовят новые ограничения из-за ковида
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Число заразившихся ковидом за сутки превысило 600 человек в Новосибирской области — это снова антирекорд

В регионе могут ввести дополнительные противоэпидемические меры

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У большинства болеющих ковидом наблюдаются симптомы ОРВИ

У большинства болеющих ковидом наблюдаются симптомы ОРВИ

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В Новосибирской области зафиксировали резкий прирост заболевших ковидом. За сутки, по данным на 31 января, коронавирус обнаружили более чем у 600 человек. Накануне показатель составил 579.

— По ковидной инфекции. 103 868 жителей заболело с начала эпидемии. За прошедшие сутки 634 случая. Мы видим значительный прирост заболеваемости, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания 31 января.

Также в регионе фиксируют рост заболевших ОРВИ. Сейчас в регионе развернуто 4235 коек для заболевших ковидом, почти 40% из них свободны.

— Ситуация сложная. Всего случаев 5031, плюс 1306 случаев за неделю. Видим значительное повышение к предшествующей неделе, рост получили на 75%. Мы практически в два раза приросли по темпам прироста. Прошедшую неделю значительный прирост заболевших: детское население — плюс 173%. Взрослые — на 63%. Мы вошли официально в реестр регионов, где обнаруживается омикрон, циркулирует еще и дельта. Мы подготовили ряд предложений по введению дополнительных профилактических мероприятий на территории области, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

По словам главы ведомства, у 90% болеющих ковидом проявляются симптомы ОРВИ, у 8% находят пневмонию.

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Сегодня в Новосибирской области зафиксировали хакерскую атаку на медицинскую информационную систему. Из-за этого произошел сбой в работе единой регистратуры.

В конце прошлой недели Роспотребнадзор НСО подтвердил, что в регионе нашли заболевших омикроном. Четыре из них — завозные.

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