Число заразившихся ковидом за сутки превысило 600 человек в Новосибирской области — это снова антирекорд

Сегодня в Новосибирской области зафиксировали хакерскую атаку на медицинскую информационную систему. Из-за этого произошел сбой в работе единой регистратуры.

В конце прошлой недели Роспотребнадзор НСО подтвердил, что в регионе нашли заболевших омикроном. Четыре из них — завозные.