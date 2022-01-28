Роспотребнадзор подтвердил появление омикрона в Новосибирской области. Теперь он во всех регионах СФО

На прошлой неделе болеющие сотрудники НГС опробовали на себе новые тесты на ковид. У одного из журналистов был обнаружен дельта-штамм, а у главного редактора Андрея Затирко — омикрон. Он подробно рассказал о том, как протекало заболевание.