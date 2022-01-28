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Роспотребнадзор подтвердил появление омикрона в Новосибирской области. Теперь он во всех регионах СФО

Официально выявлено пять случаев

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Четыре из пяти случаев завозные

Четыре из пяти случаев завозные

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Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал официальное подтверждение о выявлении в регионе штамма коронавирусной инфекции омикрон. Его обнаружили у пяти человек.

— По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 28 января 2022 года в городе Новосибирске подтверждено 5 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 омикрон. Из них 4 — завозные, связаны с поездками в другие субъекты Российской Федерации (2 случая), а также в Киргизскую Республику (1 случай) и Республику Конго (1 случай), — говорится в сообщении ведомства.

Возраст заболевших — 35, 40, 48 лет (два случая) и 71 год. При этом четверо не были вакцинированы, а один поставил прививку семь месяцев назад. Специалисты установили круг контактных лиц, заболевшие изолированы.

Ранее новый штамм был обнаружен в Республике Тыве, Хакасии, на Алтае, в Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

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На прошлой неделе болеющие сотрудники НГС опробовали на себе новые тесты на ковид. У одного из журналистов был обнаружен дельта-штамм, а у главного редактора Андрея Затирко — омикрон. Он подробно рассказал о том, как протекало заболевание.

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Роспотребнадзоркоронавирус в Новосибирскеомикрон
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