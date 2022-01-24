«Два теста не выявили омикрон»: главный редактор НГС переболел новым штаммом ковида одним из первых в Новосибирске

Над новой тест-системой работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» — и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М . Кирова в Санкт-Петербурге. Именно их и использовали в эксперименте.

Для понимания, я не болел коронавирусом раньше, ну или болел, но бессимптомно. Вакцинировался « Спутником V » в июле 2021 года. В целом считаю себя спортивным человеком — с самого детства и по сей день любительски играю в футбол, на работу хожу пешком. Болею редко, ОРВИ не занимает больше 2–3 дней.