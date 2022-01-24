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Андрей Затирко

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«Два теста не выявили омикрон»: главный редактор НГС переболел новым штаммом ковида одним из первых в Новосибирске

Андрей Затирко обычно выздоравливает от ОРВИ за два-три дня, а сейчас ему потребовалось шесть

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Омикрон у Андрея выявили во время эксперимента редакции

Омикрон у Андрея выявили во время эксперимента редакции

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Болеющие сотрудники редакции НГС провели эксперимент совместно с учеными из Новосибирска, которые разработали специальные тест-системы, определяющие не только наличие коронавируса в образцах, но и его штамм. В том числе они могут выявить омикрон, и уже нашли первые случаи в регионе. Оказалось, что в редакции тоже есть инфицированный омикроном — им оказался главный редактор НГС Андрей Затирко. Тест оказался «сильно положительным», так как мазок брали в разгар болезни. Как проявились первые симптомы, как он переносит заболевание и как себя чувствует сейчас? Читайте в нашем материале. Далее — от первого лица.

Над новой тест-системой работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» — и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Именно их и использовали в эксперименте.

Для понимания, я не болел коронавирусом раньше, ну или болел, но бессимптомно. Вакцинировался «Спутником V» в июле 2021 года. В целом считаю себя спортивным человеком — с самого детства и по сей день любительски играю в футбол, на работу хожу пешком. Болею редко, ОРВИ не занимает больше 2–3 дней.

Первые симптомы заболевания появились в пятницу, 14 января. Сначала была просто слабость. В субботу, ближе ко второй половине дня, температура поднялась до 37–37,3. Уже к ночи на воскресенье я отправил семью к теще, а сам остался один и начал пить противовирусные. Потом сделал экспресс-тест на коронавирус — он показал отрицательный результат.

С воскресенья температура начала регулярно подниматься выше 38, а один раз — до 39. К счастью, спокойно сбивалась обычными жаропонижающими. Это всё сопровождалось общей слабостью и тяжестью в организме: ничего не хотелось делать, даже вставать. Каких-то других типичных симптомов коронавируса (вроде исчезновения запахов и вкусов) у меня не было.

В понедельник, 17 января, я вызвал врача на дом, она тоже взяла мазки. Мне назначили более действенное противовирусное — «Трекрезан», витамины С и D, «Бромгексин», «АЦЦ», полоскание горла и промывание носа.

Во вторник у меня жутко болела голова, сильно давило на глаза. А уже в среду болезнь пошла на спад — стало сильно полегче, температура опустилась к 37–37,2.

В среду, 19 января, я узнал результат второго теста, взятого врачом из поликлиники: он тоже был отрицательным. И в этот же день я сдал анализ для нашего редакционного эксперимента, в результате которого и был выявлен омикрон.

С четверга мое состояние нормализовалось: температура пришла в норму, головные боли, усталость и прочие симптомы прошли. К восьмому дню болезни я уже чувствую себя как обычно. Вышел бы в понедельник на работу, но решил не рисковать здоровьем коллег и поработать еще недельку на удаленке.

В целом эта история не была похожа на то, как я обычно болею ОРВИ. Стандартная простуда занимает у меня 2–3 дня максимум, а в этот раз ушло около шести.

Где-то на третий день моей болезни симптомы появились у жены. Пришлось их вместе с дочкой вернуть домой, чтобы не заразить и тещу — она входит в зону риска. Затем приболела и дочь. И супруга, и дочка переживали очень похожие симптомы — сначала постепенное повышение температуры в первые дни болезни до 39 градусов включительно, а затем постепенное падение с нормализацией состояния к пятому-шестому дню болезни. У жены пришел положительный тест на ковид, дочке из-за очереди его еще не взяли.

СЮЖЕТ

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С самого начала я думал, что у меня не коронавирус, ну а когда узнал, что у меня еще и омикрон, то был скорее шокирован. Но если я переболею омикроном и будут антитела, то это хорошо. Жалко только, что официально ковид мне так и не установили, так как два теста не выявили омикрон. Поэтому новый куар-код переболевшего появится только у жены.

Если у вас тоже выявили омикрон, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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