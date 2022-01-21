Омикрон нашли в Республике Алтай — среди заболевших оказался первоклассник

В Горном Алтае у четырех человек обнаружили новый штамм коронавируса омикрон. Об этом в разговоре с ТАСС заявил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
—По предварительным данным, у двух детей и двух взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе обнаружено заражение омикрон-штаммом коронавируса, — рассказал Максимов.
Как передает агентство новостей, один из заболевших первоклассник. Также омикроном заразилась студентка вуза.
Пресс-секретарь правительства также уточнил, что во всех заведениях сандезрежим.
Республика Алтай стал восьмым регионом Сибири, где выявили омикрон. В среду, 19 января, в Томске зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». 17 января стало известно, что омикрон появился в Хакасии и Омской области. До этого штамм появлялся в Красноярском крае. У пятерых граждан выявлен новый штамм коронавируса омикрон. Еще четыре случая омикрона выявлены на территории Бурятии. В январе новый штамм ковида выявили на территории Иркутской области (двое детей) и Тыве (двое взрослых заболевших). Об «омикроне» сообщали в правительстве этих двух регионов.
В Новосибирске официальных заявлений о появлении омикрона до сих пор нет. Как мы писали раннее, всего 5% положительных тестов проверяют на омикрон в Новосибирской области