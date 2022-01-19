В Томске зафиксировали первый случай заражения «омикроном»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, а власти в очередной раз обсуждают меры, которые могли бы ее остановить. Снова вспомнили про удаленку — вернуть ее предложил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января. Кто пойдет на нее и сколько за это должны платить, вы можете узнать здесь.