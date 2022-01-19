В Томске зафиксировали первый случай заражения «омикроном»

Сегодня, 19 января, в Томске зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— «Омикрон» уже в регионах Сибири. Первый случай «омикрона» сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей, — цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Жвачкина.
В регионе решили увеличить объемы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов кол-центров, а также перевода части сотрудников на дистанционный режим работы — прежде всего, речь идет о работниках бюджетных организаций, о людях старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Жвачкин также напомнил о важности вакцинации и ревакцинации и соблюдении масочного режима.
Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно. Распространение коронавируса также может вызвать введение и новых ограничений — такие решения должны приниматься на местах. В Новосибирске пока не планируется введение дополнительных мер.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, а власти в очередной раз обсуждают меры, которые могли бы ее остановить. Снова вспомнили про удаленку — вернуть ее предложил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января. Кто пойдет на нее и сколько за это должны платить, вы можете узнать здесь.