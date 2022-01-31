Хакерская атака на систему правительства НСО устроила сбой в единой регистратуре

Сегодня утром, 31 января, специалисты зафиксировали DDoS-атаку на информационную систему правительства Новосибирской области. Из-за этого в работе медицинской информационной системы и кол-центра 122 произошел сбой.
— В 08:15 была зафиксирована мощная DDoS-атака на сайт правительства Новосибирской области, на государственные информационные системы. Осложняется это тем, что утро понедельника — пиковое по загрузке время. Информация доведена до уполномоченных органов, проведена фильтрация, сейчас это продолжается волнами, — рассказал на оперативном совещании Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи НСО.
По словам министра, сейчас удалось стабилизировать, но атаки продолжаются волнами. Больше всего из-за хакеров пострадала медицинская информационная система. О сбое в ее работе рассказал один из читателей НГС:
— Местная поликлиника на Толбухина просто не отвечает, абонент недоступен. На 122 нескончаемая очередь ожидания. Не можем вызвать маме врача.
Специалисты продолжают отражать хакерскую атаку.
С 1 февраля в Новосибирской области изменится номер единой регистратуры. Вызвать врача можно будет по телефону 124.
Накануне в Новосибирской области зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом. За сутки ковид нашли более чем у 500 человек.