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Хакерская атака на систему правительства НСО устроила сбой в единой регистратуре

Пациенты рассказывают, что на номере 122 большая очередь ожидания

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Утро понедельника — пиковое время нагрузки на информационную систему

Утро понедельника — пиковое время нагрузки на информационную систему

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Сегодня утром, 31 января, специалисты зафиксировали DDoS-атаку на информационную систему правительства Новосибирской области. Из-за этого в работе медицинской информационной системы и кол-центра 122 произошел сбой.

— В 08:15 была зафиксирована мощная DDoS-атака на сайт правительства Новосибирской области, на государственные информационные системы. Осложняется это тем, что утро понедельника — пиковое по загрузке время. Информация доведена до уполномоченных органов, проведена фильтрация, сейчас это продолжается волнами, — рассказал на оперативном совещании Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи НСО.

По словам министра, сейчас удалось стабилизировать, но атаки продолжаются волнами. Больше всего из-за хакеров пострадала медицинская информационная система. О сбое в ее работе рассказал один из читателей НГС:

— Местная поликлиника на Толбухина просто не отвечает, абонент недоступен. На 122 нескончаемая очередь ожидания. Не можем вызвать маме врача.

Специалисты продолжают отражать хакерскую атаку.

С 1 февраля в Новосибирской области изменится номер единой регистратуры. Вызвать врача можно будет по телефону 124.

Накануне в Новосибирской области зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом. За сутки ковид нашли более чем у 500 человек.

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информационная системарегистратурахакерская атака
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