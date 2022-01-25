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С 1 февраля в Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Звонить нужно будет по другому номеру

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На смену номеру 124 придет новый — 122, а прежний перестанет работать

На смену номеру 124 придет новый — 122, а прежний перестанет работать

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С 1 февраля в Новосибирской области изменится номер единой регистратуры. На смену номеру 124 придет новый — 122. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и связи НСО.

— Технически всё готово к переходу единой регистратуры на номер 122, проведены все подготовительные мероприятия, — заявил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В министерстве уточнили, что по номеру 122 можно вызвать врача на дом, записаться на прием или на вакцинацию, отменить запись, получить консультацию по коронавирусной инфекции, оформлению льготных лекарств, прикреплению к поликлинике, оформлению ОМС, диспансеризации, оформлению справок, другим вопросам.

В Минцифры напомнили, что записаться на прием к врачу или вызвать его на дом можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» и через телеграм-бот «Мое здоровье НСО».

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