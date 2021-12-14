«Нет у тебя ковида». Как сибиряки болеют коронавирусом под другими диагнозами



Следом за мной положительные тесты были получены у половины коллег. Позже, встретившись на работе, мы обсуждали, у кого как проходило лечение. Как бы скептически я ни относилась к муниципальным поликлиникам, стало понятно, что такого уровня организации работы с COVID, как в Кольцово, не оказалось ни в Академе, ни в Бердске, ни в Искитиме, где ребятам приходилось по несколько дней ждать врача, неделями ожидать сдачи ПЦР и изрядно побегать, чтобы узнать результат. В Кольцово, если ты вызвал врача на дом, он точно придет в день вызова. Возможно, вечером, но придет. Тест делают на дому на следующий день и не предлагают ехать самостоятельно, потенциально заражая других. Результат — максимум через день по звонку. Хочешь — ожидай звонка, не хочешь ожидать —звони по указанным номерам. Сроки сдачи повторных ПЦР они отслеживали сами (а это были разные дни, так как старшая дочь заболела позже), заранее предупреждали по звонку.



Алёна, ей изначально диагностировали бронхит