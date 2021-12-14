«Нет у тебя ковида». Как сибиряки болеют коронавирусом под другими диагнозами

Коронавирус успел прочно врезаться во все сферы нашей жизни, и медикам уже давно привычно диагностирование этого недуга. Так, мы писали о случае, когда женщина болела коронавирусом 318 дней и перенесла 40 мутаций вируса. Но наши читатели поделились историями, когда они явно болели ковидом, но в диагнозах у них написано совершенно другое. Как так получилось? Читайте в их коротких рассказах.
Анна, за ней заразилась половина коллег
— У меня был открыт больничный в частной клинике по ОРВИ. Из симптомов: жуткая боль в горле, давит в груди, заложенность носа. В этот же день заболела младшая дочь, на следующий день у нее поднялась температура
Следом за мной положительные тесты были получены у половины коллег. Позже, встретившись на работе, мы обсуждали, у кого как проходило лечение. Как бы скептически я ни относилась к муниципальным поликлиникам, стало понятно, что такого уровня организации работы с COVID, как в Кольцово, не оказалось ни в Академе, ни в Бердске, ни в Искитиме, где ребятам приходилось по несколько дней ждать врача, неделями ожидать сдачи ПЦР и изрядно побегать, чтобы узнать результат. В Кольцово, если ты вызвал врача на дом, он точно придет в день вызова. Возможно, вечером, но придет. Тест делают на дому на следующий день и не предлагают ехать самостоятельно, потенциально заражая других. Результат — максимум через день по звонку. Хочешь — ожидай звонка, не хочешь ожидать —звони по указанным номерам. Сроки сдачи повторных ПЦР они отслеживали сами (а это были разные дни, так как старшая дочь заболела позже), заранее предупреждали по звонку.
Алёна, ей изначально диагностировали бронхит
— Когда я заболела, у меня сразу появилась слабость, температура — 37,8–3
Ирина, переболела ковидом с диагнозом ОРВИ
— Я заболела в октябре прошлого года, когда только появились всякие памятки по симптоматике ковида. У меня были все симптомы: температура, головная боль, мышечная слабость, потом на четвертый день болезни пропало обоняние. Медиков я вызвала еще в первый день болезни, когда только поднялась температура. Приехала бригада и спросила, есть ли у меня обоняние. Но как оно может пропасть, если по всем памяткам оно пропадает на четвертый-пятый день? Бригада сказала, что не будет у меня брать мазок из-за одной только температуры. Потом, когда я уже сама пришла в поликлинику, врач опросила насчет симптомов. Я перечислила всё, включая потерю обоняния, и спросила, можно ли меня отправить на рентген легких. И врач сказала, что всех желающих они на рентген отправлять не могут. Потом я вышла на работу после двух недель больничного. Когда закрывали больничный лист, терапевт мне сказала, что я просто переболела ковидом в легкой форме.
Роксана, у которой ковидом переболела вся семья
— Я заболела 1 октября, у меня сразу поднялась температура. 3 октября я уже пошла к врачу, потому что температура не сбивалась ночью совсем, а днем, если и сбивалась, поднималась обратно. Сдала тест на коронавирус, и через 5 дней пришел положительный результат. Терапевт мне звонила, спрашивала о состоянии. На тот момент я уже пила антибиотики, так как у меня буквально было «состояние нестояния». Врач просто сказала добавить антибиотик на свое усмотрение. Такое вот отношение у нас, такими темпами мы никогда эту заразу не победим.
Через несколько дней плохо стала себя чувствовать моя мама, следом отец. Мама начала принимать курс лекарств как у меня, хотя склонялась к мысли, что это ОРВИ, и не стала делать тест. Папа отнесся более серьезно, сдал анализ и через 5 дней получил положительный результат теста. В результате врач и маму отправил делать тест. Тест пришел с отрицательным результатом, поэтому врач поставила диагноз ОРВИ. У моего годовалого ребенка тоже в какой-то момент появились похожие симптомы, пришел положительный тест, педиатр сказал, что это ковид. Вот и получается — у всей семьи ковид, а у мамы ОРВИ, хотя симптомы были одинаковые.
Возможно, конечно, мама тоже виновата, что делала тест уже после начала приема антибиотиков. Но чем это сейчас аукается? Она педагог, поэтому ей требуется прививка, чтобы не отстранили от работы. Получается, на бумаге у нее ОРВИ, а на самом деле она переболела коронавирусом. Чтобы подтвердить коронавирус, она сдала анализ на антитела — оказалось, их количество повышено. Но эту бумажку об антителах никто не признает, терапевт продолжает утверждать, что это была ОРВИ. Медотвод, конечно же, не дают. С января она, скорее всего, будет сидеть дома, так как прививаться с высоким уровнем антител она пока не хочет. Мы ее в этом поддерживаем. Теперь она собирается идти в отпуск за свой счет и ждать, пока количество антител снизится. Думаю, что не мы первые, не мы последние.
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