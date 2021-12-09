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Самый долгий ковид: женщина заразилась коронавирусом и болела 318 дней

В организме пациентки насчитали 40 мутаций вируса

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Пациентка выздоровела, несмотря на то что у нее дважды развивалась пневмония

Пациентка выздоровела, несмотря на то что у нее дважды развивалась пневмония

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Ученые сообщили об одном из самых долгих случаев течения коронавирусной инфекции — пациентка продолжала болеть 318 дней и выздоровела. Все это время вирус присутствовал в организме и менялся — ученые насчитали 40 мутаций, которые произошли в ходе эволюции вируса в одном человеке. Об этом случае рассказал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Андрей Комиссаров ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

Женщина заболела в апреле прошлого года, а заинтересовала ученых после того, как у нее выявили вариант вируса, похожий на тот, что обнаруживали у норок в Дании. Пациентка утверждала, что на зверофермах не была и вообще не выезжала за границу. При этом у нее обнаружилось сопутствующее заболевание — диффузная B-клеточная неходжкинская лимфома (один из видов рака крови).

Изучая этот случай, ученые пришли к выводу, что длительное течение COVID-19 у иммунокомпрометированных пациентов (к таким относятся, например, люди, перенесшие инфекции, травмы, оперативные вмешательства) может приводить к появлению измененных вариантов коронавируса. В описанном российскими учеными случае новый вариант не распространился.

СЮЖЕТ

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По данным на 9 декабря, болезнь диагностировали у 9 925 806 человек — плюс 30 209 случаев за сутки. Умер 1181 человек (общее число — 286 004 человека), выписаны 35 794 человек (общее число 8 637 861).

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