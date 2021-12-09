Самый долгий ковид: женщина заразилась коронавирусом и болела 318 дней

Ученые сообщили об одном из самых долгих случаев течения коронавирусной инфекции — пациентка продолжала болеть 318 дней и выздоровела. Все это время вирус присутствовал в организме и менялся — ученые насчитали 40 мутаций, которые произошли в ходе эволюции вируса в одном человеке. Об этом случае рассказал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Андрей Комиссаров ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.



Женщина заболела в апреле прошлого года, а заинтересовала ученых после того, как у нее выявили вариант вируса, похожий на тот, что обнаруживали у норок в Дании. Пациентка утверждала, что на зверофермах не была и вообще не выезжала за границу. При этом у нее обнаружилось сопутствующее заболевание — диффузная B-клеточная неходжкинская лимфома (один из видов рака крови).