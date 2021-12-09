В Новосибирской области пересчитали младенцев с ковидом — их стало в три раза больше

У новорожденных в Новосибирской области в 2021 году стали в три раза чаще выявлять коронавирус по сравнению с 2020 годом. Об этом журналисту НГС рассказала главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

По словам Татьяны Комиссаровой, в 2021 году (на текущий момент) зарегистрирован 71 случай коронавируса у новорожденных, в 2020-м — 24.

Сегодня в прямом эфире НГС Татьяна Комиссарова отметила, что сейчас в больнице находятся 10 новорожденных. среди которых у трех уже подтвердили ковид. По ее словам, новорожденные достаточно долго выделяют вирус в окружающую среду. У них могут быть все симптомы, которые уже описаны при коронавирусе, — от повышенной температуры до отказа от еды.