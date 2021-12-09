Как ковидом болеют новорожденные? Какие дети-пациенты в реанимации? Врач отвечает на вопросы читателей НГС

Постковидный синдром у детей
Врач советует вакцинировать детей от ковида, как только вакцину пустят в гражданский оборот.
— Без вакцинации в свое время мы не справились бы с оспой, корью. Вакцинироваться нужно. Ребенка нужно защитить. Дети, которые перенесли в стертом виде коронавирус, получают нарушение иммунного статуса и гораздо тяжелее потом болеют традиционными инфекциями. Это не проявление постковидного синдрома. Это реакция на внедрение нового штамма коронавируса в организм, — объяснила врач.
Постковидный синдром детей проявляется в «мультисистемном воспалительном синдроме». То есть поражаются все системы организма. В прошлом году врачи наблюдали 40 таких пациентов, в этом уже 35 человек.
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Сахарный диабет, повышенная масса тела, аутоиммунные заболевания, хроническими болезни утяжеляют течение коронавируса. Врачам в этом случае применять комплексный подход.
- Нельзя лечить симптом. Нужно оценивать человека в комплексе и соответственно лечить, - отметила врач.
В среднем дети болеют 15-16 дней. Но есть и случаи нахождения в больнице в течение 45 дней и более.
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Чаще всего в больнице у детей регистрируется средняя степень тяжести. При легкой степени тяжести ребятишек лечат на дому.
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Для лечения детей врачи используют такие же препараты, как у взрослых. Всё зависит от симптомов.
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У врачей в практике был ребенок с 70%-ным поражением легких. Его успешно вылечили.
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— Китайские коллеги опубликовали данные, что есть случаи внутриутробного заражения коронавирусом, — рассказала врач.
Но она добавила, что для постановки такого диагноза нужно провести массу обследований и анализов.
— Новорожденные достаточно долго выделяют вирусы в окружающую среду. У них могут быть все симптомы, которые уже описаны при коронавирусе, — сказала врач. — От повышенной температуры до отказа от еды.
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Сейчас в больнице находятся 10 новорожденных — из них у 3 уже подтвердили ковид.
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Если ребенок поступает в больницу с ОРВИ, то его рассматривают как потенциально заболевшего ковидом. В течение суток проводятся анализы.
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По словам врача, дети болеют приблизительно так же, как и взрослые. Иногда у них среди симптомов появляются проблемы с ЖКТ.
— Особенно тяжко болеют дети раннего возраста и подростки с сопутствующими заболеваниями, — отметила врач.
Детей от 5 до 14 лет среди заболевших не так много. Чаще всего болеют малыши и подростки старше 14 лет.
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Татьяна Комиссарова — главный врач Детской городской клинической больницы
— Дети болеют с самого начала пандемии. Первый ребенок поступил к нам в апреле 2020 года. Это был 5-летний ребенок. В прошлом году дети болели чуть реже, чем в этом. Сейчас в 4 раза больше. Болеют более тяжело, особенно те, кто имеет сопутствующую патологию.
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Мы начинаем.
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Третья волна коронавируса отличается от предыдущих не только новым «дельта»-штаммом и изменившимися симптомами, но и тем, что дети стали болеть тяжелее. Если раньше они бессимптомно переносили ковид, то сейчас проявляется целый набор симптомов: от респираторных (насморк, боль в горле, температура) до кишечных расстройств. Причем болеют дети всех возрастов: от нуля до 18 лет. Мы поговорили с родителями, чьи дети заразились коронавирусом в июне — июле этого года.
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