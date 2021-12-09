Как ковидом болеют новорожденные? Какие дети-пациенты в реанимации? Врач отвечает на вопросы читателей НГС

Сегодня, 9 декабря, главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска Татьяна Комиссарова в прямом эфире ответит на вопросы читателей НГС о том, как коронавирусом болеют дети.



Татьяна Комиссарова расскажет, как штамм «дельта» усугубил ситуацию и чего ждать от «омикрона», как можно по симптомам отличить ковид от ОРВИ и гриппа?

Эфир начнется в 12:00 в нашем аккаунте в Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией здесь на сайте или в нашем аккаунте в Telegram.

