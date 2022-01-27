«Ругались на поколение ЕГЭ, что будет с поколением дистанта?» Школьники, родители и учитель — о выходе на дистанционку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил сегодня, 27 января, о переводе всех школьников, кроме 11-х классов, на дистанционное обучение. С подобной формой обучения областная система образования познакомилась еще в прошлом году — школьники и их родители хотели забыть этот опыт как страшный сон. Мы спросили учителя, учеников и родителей о том, как они относятся к новому переходу на дистант. Публикуем их мнения.
Мнения школьников
Ученица 8-го класса
— Мне не очень нравится такая форма обучения, так как онлайн-уроки очень лагают (плохо работают. — Прим. ред.). Мне кажется, что у дистанта есть такие минусы: плохое качество обучение, платформы зависают, учителя вовремя не проверяют домашнее задание (файлы мы отправляем на школьную почту). Когда мы выходим на очное обучение, учителя и вовсе не выставляют эти оценки, а в конце четверти у них начинается кипеж, они начинают давать какие-то дополнительные задания. Получается так, что большинство заданий на дистанционном обучении не оценивается. Но есть и плюс: малая вероятность заболеть, так как в школу обычно все приходят больные и заражают других. Домашняя работа у меня занимает до 3,5 часа, конечно, это тяжело.
Качество дистанционного и очного обучения не может сравниться. Очное обучение лучше, но чтобы избежать болезней, конечно, лучше быть на дистанционном обучении.
Ученица 11-го класса
— Мы учились, учимся и будем учиться. В школе сказали, что никого из 11-классников отправлять по домам не будут и не планируют. Только целые классы уходят на карантин, но в нашей параллели посещаемость страдает, ходят только 15 человек из 35, закрывать нас на карантин глупо. Все и так болеют.
Мне все равно, ходить или нет. Немного неприятно, что, например, 10-е классы ушли на карантин, а мы нет. Ну и большинство школ уже давно на удаленке. Но нам уже без разницы, мы больше думаем об экзаменах.
Мнение родителей
Оксана, мама ученика 3-го класса
— Я ужасно отношусь к дистанту. Получается, что это просто мы, родители, учим наших детей, хотя сами уже ничего не помним, да и программа у нас была другая. Я на работе нахожусь допоздна, прибегаю домой, начинаю варить, прибираться и делать уроки. Зачем тогда вообще школа, если мы сами учимся? Да и сами задания ужасные... Мой ребенок в 3-м классе: математику сам делает, по русскому языку не все задания может самостоятельно освоить. А вот по окружающему миру и литературе есть рабочие тетради, и даже мы, родители, в интернете смотрим решения этих заданий. Вот вчера было задание: нужно было написать, сколько жиров, углеводов, витаминов находится в молоке, кефире, макаронах. Только гуглить. Нет ни видеолекций, ни созвонов — присылают только сами задания.
Читатель под гостевым ником
— Это не дистанционное образование, это домашнее образование! Дети фактически учатся самостоятельно, потому что у родителя, особенно у кого несколько школьников, просто физически нет столько времени, чтобы разобрать и отработать с детьми все новые темы и сделать тот объем упражнений, что учитель скинул в ворде. А самостоятельное обучение в возрасте началки и даже в средних классах — это значит как минимум половина непонятных тем или неправильно понятых. И это мои дети, которые учатся с легкостью в обычном школьном режиме. А если это ребенок, которому и в обычном школьном режиме тяжело? У меня даже дети говорят: «Только не дистант, хотим в школу».
Читатель под ником Всё будет хорошо!!
— А вы подготовили школы к этому дистанту? Вордовские файлики с кратким содержанием параграфа не считаются! В общем, образование детей — теперь ответственность родителей, иначе вырастет поколение дураков!
Читатель под ником Академ
— Родители должны по щелчку пальца остаться дома с детьми начальных классов? Губернатор лично пусть с работодателями разруливает тогда.
Читательница под ником Элль
— Жесть какая. Мы ругались на поколение ЕГЭ, а что будет с поколением дистанта?
Мнение учителя
— Конкретно в нашей школе у детей часть уроков проходит в онлайн-формате, а часть — в офлайн. Если условно говорить, у моих 5-классников шесть уроков по расписанию, но сегодня у них в онлайне пройдет русский язык, математика и история. Получается, что учитель просто отправляет задание. Например, я сегодня могу у них провести русский язык, а по литературе просто задание отправить, и всё. Я обычно отправляю детям видеоуроки, потому что очень много классных материалов сейчас есть, даже ничего выдумывать не надо — по конкретной теме взяла и прислала.
Проблема в другом. Во-первых, на нашей платформе, где мы работаем, всё виснет. Во-вторых, не у всех есть нормальный доступ к компьютеру — то звука нет, то еще чего-то. Много чисто технических проблем. Ничего хорошего в таком образовательном процессе нет. Вроде урок ведешь, объясняешь, но схватывают не все. Когда в классе ведешь урок, можно кого-то, грубо говоря, попинать, заставить что-то делать. А с этим видеоформатом...
Даже если лепить им двойки, что это изменит? Отправила я задание, ребенок списал из интернета. Я раз поставлю плохую оценку, два, но в этом тоже ничего хорошего нет.
Я так не хочу этот дистант. Потом выходят дети с дистанта, и у них просто материал не усваивается. И всё начинается сначала, заново им начинаешь объяснять материал, который вы только прошли.