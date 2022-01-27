«Ругались на поколение ЕГЭ, что будет с поколением дистанта?» Школьники, родители и учитель — о выходе на дистанционку

Качество дистанционного и очного обучения не может сравниться. Очное обучение лучше, но чтобы избежать болезней, конечно, лучше быть на дистанционном обучении.



Ученица 11-го класса

— Мы учились, учимся и будем учиться. В школе сказали, что никого из 11-классников отправлять по домам не будут и не планируют. Только целые классы уходят на карантин, но в нашей параллели посещаемость страдает, ходят только 15 человек из 35, закрывать нас на карантин глупо. Все и так болеют.

Мне все равно, ходить или нет. Немного неприятно, что, например, 10-е классы ушли на карантин, а мы нет. Ну и большинство школ уже давно на удаленке. Но нам уже без разницы, мы больше думаем об экзаменах.

Мнение родителей

Оксана, мама ученика 3-го класса

— Я ужасно отношусь к дистанту. Получается, что это просто мы, родители, учим наших детей, хотя сами уже ничего не помним, да и программа у нас была другая. Я на работе нахожусь допоздна, прибегаю домой, начинаю варить, прибираться и делать уроки. Зачем тогда вообще школа, если мы сами учимся? Да и сами задания ужасные... Мой ребенок в 3-м классе: математику сам делает, по русскому языку не все задания может самостоятельно освоить. А вот по окружающему миру и литературе есть рабочие тетради, и даже мы, родители, в интернете смотрим решения этих заданий. Вот вчера было задание: нужно было написать, сколько жиров, углеводов, витаминов находится в молоке, кефире, макаронах. Только гуглить. Нет ни видеолекций, ни созвонов — присылают только сами задания.