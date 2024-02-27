Мигранту, зарезавшему 17-летнюю школьницу, запросили солидный срок — суд готовится вынести приговор

В ходе расследования выяснилось, что мигранта и сибирячку связывали продолжительные отношения, которые девушка не могла закончить по своей инициативе. Знакомые погибшей рассказали, что Хамроев преследовал Кристину, «ревновал к каждому столбу», не раз поднимал на неё руку. Мать девушки писала заявления в полицию, но результата не было. Уже после трагедии наказали шестерых полицейских за то, что они не проводили профилактическую работу с Хамроевым. Известно, что у мужчины есть судимость и он считался склонным к совершению преступления.