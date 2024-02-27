Мигранту, зарезавшему 17-летнюю школьницу, запросили солидный срок — суд готовится вынести приговор

В Советском суде Новосибирска готовятся огласить приговор по делу 28-летнего Хушнуда Хамроева. Его обвиняют в том, что летом 2022 года он жестоко расправился со своей возлюбленной — 17-летней сибирячкой, которую заподозрил в неверности.
— В ходе прений государственный обвинитель запросил наказание для подсудимого в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Планируется, что приговор мигранту огласят 4 марта.
Трагедия произошла в ночь на 27 июля 2022 года и попала в объектив видеорегистратора. На записи, ставшей главной уликой в уголовном деле, запечатлено, как Хушнуд Хамроев гонится за 17-летней Кристиной (имя изменено), валит её на асфальт и несколько раз бьёт ножом. Девушка от полученных ран скончалась на месте, а мигрант сбежал. Утром Хамроева задержали. Известно, что он собирался выехать за пределы Новосибирской области на автобусе.
В ходе расследования выяснилось, что мигранта и сибирячку связывали продолжительные отношения, которые девушка не могла закончить по своей инициативе. Знакомые погибшей рассказали, что Хамроев преследовал Кристину, «ревновал к каждому столбу», не раз поднимал на неё руку. Мать девушки писала заявления в полицию, но результата не было. Уже после трагедии наказали шестерых полицейских за то, что они не проводили профилактическую работу с Хамроевым. Известно, что у мужчины есть судимость и он считался склонным к совершению преступления.
В итоге Хамроева обвинили в совершении нескольких преступлений: в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), угрозах убийством (ч.1 ст.119 УК РФ), истязании (ч.2 ст.117 УК РФ) и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч.1 ст.134 УК РФ). На суде мигрант обвинение в убийстве не отвергает, твердит, что погибшая ему изменяла.