Новый бар открылся в центре Новосибирска — в нем подают коктейли по рецептам поп-певицы Анны Асти

На сайте «Сплетни бар by Anna Asti» указаны реквизиты юридического лица, которое управляет заведением. Это новосибирская компания «Ириски Красный».



По данным «Контур. Фокуса», ООО «Ириски Красный» образовали в 2021 году учредителями компании выступают Денис Тимофеев и Мария Шихалева. Последняя также числится директором организации. На конец 2022 года выручка ООО составила 39, 2 миллиона рублей, чистая прибыль – 1 миллион рублей.



Связаны ли «Сплетни бар by Anna Asti» и «Iriski bar»?

Как рассказала НГС управляющий партнер заведения Яна Локотош, бар выкупил юридическое лицо и соцсети «Iriski bar». Руководство заведения приняло такое решение для ускорения процесса запуска проекта, на открытие «Сплетни бар by Anna Asti» в Новосибирске потратили около 30 миллионов рублей. Подробности о входящем в город проекте — в материале.

