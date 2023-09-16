Новый бар открылся в центре Новосибирска — в нем подают коктейли по рецептам поп-певицы Анны Асти

15 сентября в центре Новосибирска открылся «Сплетни бар by Anna Asti». Заведение заработало на Красном проспекте.
В день открытия бар посетили десятки новосибирцев. Заведение заняло помещение в доме №50 на Красном проспекте, где ранее работал «Iriski bar».
В меню заведения вошли безалкогольные и алкогольные напитки. Стоимость последних за позицию составляет 350 до 1000 рублей, некоторые из них в баре можно приобрести за 21 - 29 тысяч рублей за бутылку напитка. На сцене бара для новосибирцев играла кавер-группа.
На сайте «Сплетни бар by Anna Asti» указаны реквизиты юридического лица, которое управляет заведением. Это новосибирская компания «Ириски Красный».
По данным «Контур. Фокуса», ООО «Ириски Красный» образовали в 2021 году учредителями компании выступают Денис Тимофеев и Мария Шихалева. Последняя также числится директором организации. На конец 2022 года выручка ООО составила 39, 2 миллиона рублей, чистая прибыль – 1 миллион рублей.
Связаны ли «Сплетни бар by Anna Asti» и «Iriski bar»?
Как рассказала НГС управляющий партнер заведения Яна Локотош, бар выкупил юридическое лицо и соцсети «Iriski bar». Руководство заведения приняло такое решение для ускорения процесса запуска проекта, на открытие «Сплетни бар by Anna Asti» в Новосибирске потратили около 30 миллионов рублей. Подробности о входящем в город проекте — в материале.
Конкуренты бара
В конце августе в Новосибирске открыли сave-bar Pinot. Стены дворика, где появилось заведение, расписали муралами, сам бар находится в цокольном этаже.
Что еще открылось в Новосибирске?
В конце лета в Новосибирске недалеко от площади Кондратюка заработал тайный бар «Истерика. Заведение открылось без вывески, оно находится в подвальном помещении.
В сентябре НГС сообщал, что в Новосибирске перестал работать ресторан Stara Praga на Красном проспекте. Арендатором площадки стала ресторанная группа GUSI.