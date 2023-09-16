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Новый бар открылся в центре Новосибирска — в нем подают коктейли по рецептам поп-певицы Анны Асти

Заведение заняло помещение «Iriski bar»

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Заведение работает на Красном проспекте

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15 сентября в центре Новосибирска открылся «Сплетни бар by Anna Asti». Заведение заработало на Красном проспекте.

В день открытия бар посетили десятки новосибирцев. Заведение заняло помещение в доме №50 на Красном проспекте, где ранее работал «Iriski bar».

В меню заведения вошли безалкогольные и алкогольные напитки. Стоимость последних за позицию составляет 350 до 1000 рублей, некоторые из них в баре можно приобрести за 21 - 29 тысяч рублей за бутылку напитка. На сцене бара для новосибирцев играла кавер-группа.

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В день открытия на сцене бара играла кавер-группа

Видео: НГС

Что известно о компании?

На сайте «Сплетни бар by Anna Asti» указаны реквизиты юридического лица, которое управляет заведением. Это новосибирская компания «Ириски Красный».

По данным «Контур. Фокуса», ООО «Ириски Красный» образовали в 2021 году учредителями компании выступают Денис Тимофеев и Мария Шихалева. Последняя также числится директором организации. На конец 2022 года выручка ООО составила 39, 2 миллиона рублей, чистая прибыль – 1 миллион рублей.

Связаны ли «Сплетни бар by Anna Asti» и «Iriski bar»?

Как рассказала НГС управляющий партнер заведения Яна Локотош, бар выкупил юридическое лицо и соцсети «Iriski bar». Руководство заведения приняло такое решение для ускорения процесса запуска проекта, на открытие «Сплетни бар by Anna Asti» в Новосибирске потратили около 30 миллионов рублей. Подробности о входящем в город проекте — в материале.

Конкуренты бара

В конце августе в Новосибирске открыли сave-bar Pinot. Стены дворика, где появилось заведение, расписали муралами, сам бар находится в цокольном этаже.

Кроме того, месяцем ранее в городе появилась новая рюмочная — «Сияние». Ее основали создатели баров The Rooks и InCider Игорь Каменев и Максим Серант.

В августе в Новосибирске на улице Советской открылся ресторан «Frank by Баста». Заведение специализируется на приготовлении свиных и говяжьих ребер.

Что еще открылось в Новосибирске?

В конце лета в Новосибирске недалеко от площади Кондратюка заработал тайный бар «Истерика. Заведение открылось без вывески, оно находится в подвальном помещении.

В сентябре НГС сообщал, что в Новосибирске перестал работать ресторан Stara Praga на Красном проспекте. Арендатором площадки стала ресторанная группа GUSI.

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