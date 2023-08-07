В центре Новосибирска открылся тайный бар — как он выглядит внутри

— Истерика — это эмоциональное состояние. Но оно обусловлено не какими-то негативными эмоциями, а отношением. Любви к творчеству, любви к человеку, любви к еде. В общем, это — спикизи-бар с творческой и околотворческой тусовкой. Для культурных, интеллигентных людей. Хочется пропустить весь этот *** (нецензурный синоним слова «бардак». — Прим. ред. ), который происходит в центре города и собрать здесь тех, кто умеет отдыхать, не дерется, не слушает шансон, — рассказывает Василий Бардин.

