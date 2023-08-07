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В центре Новосибирска открылся тайный бар — как он выглядит внутри

В заведении можно попробовать «шизанутую» кухню и съесть хот-дог с жареной селедкой

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В новом баре «Истерика» всем предлагают успокоиться

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В центре города, недалеко от площади Кондратюка, заработал тайный бар «Истерика». Корреспондент НГС побывал на техническом открытии, которое состоялось на выходных. Новое заведение открыл со своей девушкой Василий Бардин. До этого он работал в джаз-клубе «Труба», Harat’s Irish Pub, London Pub и «Типографии».

Заведение расположилось без вывески в одном из подвалов дома у площади Кондратюка

Заведение расположилось без вывески в одном из подвалов дома у площади Кондратюка

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— Истерика — это эмоциональное состояние. Но оно обусловлено не какими-то негативными эмоциями, а отношением. Любви к творчеству, любви к человеку, любви к еде. В общем, это — спикизи-бар с творческой и околотворческой тусовкой. Для культурных, интеллигентных людей. Хочется пропустить весь этот *** (нецензурный синоним слова «бардак». — Прим. ред.), который происходит в центре города и собрать здесь тех, кто умеет отдыхать, не дерется, не слушает шансон, — рассказывает Василий Бардин.

Спикизи-бары (англ. speak easy — говори негромко) — нелегальные питейные заведения, в которых подавались крепкие алкогольные напитки во времена сухого закона в США. Российские спикизи-бары — это обычно небольшие заведения, которые не вкладываются в рекламу, а рассчитаны на маленькие компании, где обычно знают друг друга в лицо и являются знакомыми бармена или арт-директора бара.

Василий Бардин открыл бар со своей девушкой. Он может выйти на сцену с гитарой и исполнить какую-нибудь зарубежную песню

Василий Бардин открыл бар со своей девушкой. Он может выйти на сцену с гитарой и исполнить какую-нибудь зарубежную песню

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Владелец заведения шутливо объясняет, что этот бар для тех, кто долгое время «на нервяке» из-за происходящего в мире. Главный, как выразился Василий Бардин, нарратив заведения: «Успокойся».

В заведении около пятидесяти посадочных мест

В заведении около пятидесяти посадочных мест

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«Истерика» — бар без вывески, ее нет, и вряд ли она появится. Разместился в прямоугольном подвальном помещении, где раньше работал магазин или кальянная. Зал на 40–50 посадочных мест, небольшая сцена, бар и туалет с телевизором. Рассказывали, что по нему крутили шоу комика и блогера Сатира, но во время посещения бара журналистом телевизор не работал. На баре, помимо выдачи алкогольных заказов — сидр, настойки, пиво — готовят и быструю еду.

В баре не только нальют напитки, но и быстро приготовят «прокаченный фастфуд»

В баре не только нальют напитки, но и быстро приготовят «прокаченный фастфуд»

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— Кухня у нас немножко шизанутая получилась. Когда мы с шефом разговаривали, я ему рассказал в принципе про концепцию: что мы вообще идиоты здесь. Что мы такая банда отмороженных… И я ему говорю, мол, давай напихаем в меню чего-нибудь интересного с какой-нибудь дурацкой историей, — поделился Бардин.

Например, среди вошедшего в меню можно найти «Сморедог» — хот-дог с соленой жареной селедкой и шаурму со вкусом супа «Том Ям».

Работает «Истерика» все дни, кроме понедельника: до двух или четырех (по выходным) ночи

Работает «Истерика» все дни, кроме понедельника: до двух или четырех (по выходным) ночи

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Время от времени в «Истерике» обещают проводить концерты в форматах: джаз, инди, электроника, рок. Например, уже ведутся переговоры с исполнителем Феликсом Бондаревым и российской рок-группой «Диктофон».

Осенью 2019 года НГС рассказал о нескольких так называемых тайных барах города, которые работают без вывесок и особой рекламы.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске открывается бар, где будут продавать только просекко. Такого вина там будет около 200 видов.

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