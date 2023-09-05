Stara Praga простояла четверть века. Кто занял место старейшего пивного ресторана на Красном проспекте?

Это редакции НГС подтвердил её руководитель Сергей Цуркан, сообщив, что рабочие только зашли на объект, так что назвать сроки открытия нового заведения здесь ещё рано. На прошлой неделе в помещении начался капитальный ремонт. Сейчас у входа установлен компрессор для ударного инструмента, рабочие выносят наружу мешки со строительным мусором. Это уже третий новый проект «Гусей» в этом году. До этого они открыли точку с мидиями в барном дворике на Красном проспекте, 22 и заведение с рёбрами и раменом на «Гастрокорте».

