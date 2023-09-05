Stara Praga простояла четверть века. Кто занял место старейшего пивного ресторана на Красном проспекте?

В Новосибирске перестал работать ресторан Stara Praga на Красном проспекте - одно из старейших работавших заведений города. Заведение сменило владельца ещё семь лет назад, но процветания это ему не принесло. Сейчас у площадки появился новый арендатор ресторанная группа GUSI.
Это редакции НГС подтвердил её руководитель Сергей Цуркан, сообщив, что рабочие только зашли на объект, так что назвать сроки открытия нового заведения здесь ещё рано. На прошлой неделе в помещении начался капитальный ремонт. Сейчас у входа установлен компрессор для ударного инструмента, рабочие выносят наружу мешки со строительным мусором. Это уже третий новый проект «Гусей» в этом году. До этого они открыли точку с мидиями в барном дворике на Красном проспекте, 22 и заведение с рёбрами и раменом на «Гастрокорте».
По информации Цуркана, «Старая Прага» закрылась ещё в конце июля. Последние отзывы в 2ГИС по поводу этого заведения датированы серединой июля, ресторан отмечен, как «временно не работающий». ООО «Славянка», которое управляло заведением, в июле было ликвидировано. Стационарный телефон не отвечает, мобильный поставлен в режим автоответчика.
«Старая Прага» начала работать в 1998 году, став одним из первых пивных баров европейского типа, которые начали открываться в Новосибирске во второй половине 90-х. Создатель бара предприниматель Андрей Корнилов объяснял тогда, своё решение тем, что вернувшись после нескольких лет жизни в Чехии не нашел в родном городе привычного чешского пива.
Вместе с партнерами по бизнесу (прежде всего Николаем Харченко) Корнилов создал небольшой ресторанный холдинг Restoclub, в который в частности входили рестораны «Терек», Dublin, BeerLusconi и т.д. Первые десять лет «Старая Прага» работала достаточно успешно, с в начале 2010-х начал испытывать сложности. По данным «Контур.Фокус» как минимум с 2012 году ООО «Старая Прага», принадлежавшее тогда Андрею и Ярославе Корниловым приносило уже мизерную (несколько десятков тысяч рублей в год) прибыль или вовсе было убыточно.
Все прочие проекты группы Restoclub были закрыты именно тогда, «Старая Прага» оставалась последним из них. В 2016 году у ресторана появились новые владельцы, в частности, гендиректор Антон Муляров.
Финансовых результатов деятельности «Старой Праги» с новыми хозяевами, впрочем, найти не удалось. ООО «Славянка» (адрес совпадает со «Старой Прагой», учредители Анна и Антон Муляровы) учреждённое в 2016 году имело странные показатели выручки и рентабельности - нулевые поступления с 2017 по 2020 годы, а также внезапно полученную в 2021 году чистую прибыль в размере 8 млн. рублей (при 8 млн. рублей выручки). Других юридических лиц, где Муляров значился бы учредителем или руководителем найти не удалось, ИП Антона Мулярова было ликвидировано ещё в 2005 году.
Сейчас в Новосибирске по данным 2ГИС работает восемь заведений предлагающих блюда чешской кухни, из них семь можно назвать специализированными: Pekac, Bakalar, Cernivar, Prazacka и т.д. так что дефицит вепревого колена и кнедликов новосибирским любителям чешских кулинарии и пивоварения явно не грозит.
Этим летом в центре Новосибирска закрылись сразу четыре заведения, арендовавшие помещения в павильонах построенных с нарушениями построенных в Первомайском сквере. Новое место себе успел найти пока только Sabai bar.