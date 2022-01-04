Цены на перелеты подскочили на 20%, но это не остановило новосибирцев. Куда чаще всего летали люди

Ушедший год по сравнению с 202 0-м был богаче на путешествия, но для многих — именно по России. Какие направления оказались популярными, как изменился спрос, насколько изменились цены и чего нам ждать в 2022 году, журналист НГС Мария Тищенко узнала у представителей сервисов путешествий. Подробности — в материале.



Наиболее популярные маршруты

Ирина Рейдер, генеральный директор сервиса «Яндекс.Путешествия», отмечает, что в 2021 году наиболее популярными странами у новосибирцев стали Турция, Киргизия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Из конкретных направлений в топе — Стамбул, Бишкек, Ереван, Нур-Султан (Астана) и Анталья. По ее словам, очевидное изменение — это отсутствие популярных направлений Таиланда, который был почти недоступен россиянам с начала пандемии.

