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Цены на перелеты подскочили на 20%, но это не остановило новосибирцев. Куда чаще всего летали люди

Сибиряки весь год мечтали о Таиланде, но полететь туда смогли единицы

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Эксперты отмечают, что в тройку лидеров среди городов, в которые новосибирцы покупали авиабилеты, попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи

Эксперты отмечают, что в тройку лидеров среди городов, в которые новосибирцы покупали авиабилеты, попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи

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Ушедший год по сравнению с 2020-м был богаче на путешествия, но для многих — именно по России. Какие направления оказались популярными, как изменился спрос, насколько изменились цены и чего нам ждать в 2022 году, журналист НГС Мария Тищенко узнала у представителей сервисов путешествий. Подробности — в материале.

Наиболее популярные маршруты


Ирина Рейдер, генеральный директор сервиса «Яндекс.Путешествия», отмечает, что в 2021 году наиболее популярными странами у новосибирцев стали Турция, Киргизия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Из конкретных направлений в топе — Стамбул, Бишкек, Ереван, Нур-Султан (Астана) и Анталья. По ее словам, очевидное изменение — это отсутствие популярных направлений Таиланда, который был почти недоступен россиянам с начала пандемии.

Среди российских авианаправлений, по словам эксперта, наиболее популярными у жителей Новосибирска стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Красноярск:

— По сравнению с 2020 годом произошло сокращение доли Москвы с 40% до 30% в результате роста интереса к другим российским регионам и зарубежным направлениям. При этом общее количество путешественников по всем направлениям, в том числе и в Москву, выросло — то есть речь о сокращении относительного интереса. Виден рост доли Санкт-Петербурга — культурная столица, как и в прошлом году, на второй строчке по популярности у новосибирцев, но относительный интерес к поездкам вырос на 20%. Рост доли интереса к Краснодару — в 2 раза.

Ирина Рейдер отмечает, что в 2021 году в поездках новосибирцы предпочитали другим типам размещений гостиницы — средняя цена за ночь от 2500 рублей до 3000 рублей

Ирина Рейдер отмечает, что в 2021 году в поездках новосибирцы предпочитали другим типам размещений гостиницы — средняя цена за ночь от 2500 рублей до 3000 рублей

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Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, говорит, что новосибирцы чаще всего летали в Москву: столица стала популярнее на 5%, а всего сюда купили 40,1% всех заказов. Вторую строку занимает Санкт-Петербург с долей 17,5%. Замыкает тройку лидеров Сочи (8,3%), который стал востребованнее на 80%.

Руководитель пресс-службы сервиса путешествий «Туту.ру» Наталья Анисимова выделяет такую же тройку лидеров и дополняет, что из топ-10 выпали по сравнению с допандемийным периодом три города — Нижневартовск, Мирный и Екатеринбург.

В 2021 году новосибирцы стали путешествовать чаще, чем в первый пандемийный год

В 2021 году новосибирцы стали путешествовать чаще, чем в первый пандемийный год

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PR-директор Aviasales Янис Дзенис приводит следующую статистику — в 2021 году новосибирцы в основном путешествовали по России: доля поездок по внутренним направлениям составила 90,5%, а в 2020 году была 93,5:

— Интересно, как новосибирцы реагировали на новости. Например, 14 октября стало известно о восстановлении авиасообщения России с Таиландом, и поисковые запросы резко подскочили: новосибирцы стали искать билеты на Пхукет на 84% чаще обычного. 25 октября в S7 объявили о запуске рейсов из Новосибирска в Таиланд, и эта новость также отразилась на поисках: всплеск составил 126%.

В среднем цена перелета в обе стороны за границу на одного человека выросла до <nobr class="_">28 5</nobr>00 рублей, рассказывает Ирина Рейдер

В среднем цена перелета в обе стороны за границу на одного человека выросла до 28 500 рублей, рассказывает Ирина Рейдер

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Как изменились предпочтения новосибирцев

Ирина Рейдер считает, что в целом 2021 год сложно сравнивать с 2020-м, так как «турбулентности» в путешествиях было больше и даже российские регионы могли одномоментно вводить ограничения для путешественников или вовсе закрываться:

— В целом, количество поездок у жителей Новосибирска год к году выросло почти в 2,5 раза. Рост поездок по России — в 2,5 раза, за границу — в 1,7 раза: в основном за счет роста в 4 раза путешествий в страны ближнего зарубежья.

По ее словам, в среднем цена перелета в обе стороны за границу на одного человека выросла почти на 16% — с 24 500 до 28 500 рублей. А по России в обе стороны на одного человека выросла почти на 20% — с 11 000 до 13 200 рублей. По длительности поездок изменений почти нет: по России — около девяти дней, за границу — около двух недель.

Елена Шелехова подчеркивает, что распространенный возраст пассажира поезда — от 26 до 40 лет

Елена Шелехова подчеркивает, что распространенный возраст пассажира поезда — от 26 до 40 лет

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— При этом новосибирцы стали приобретать билеты для поездок по России на неделю раньше до даты вылета — выросла глубина бронирования. На это, скорее всего, повлияло восстановление внутреннего авиасообщения и рост уверенности путешественников в том, что поездка по России состоится — ты покупаешь билеты заранее, потому что знаешь, что уедешь, и хочешь за счет раннего бронирования снизить издержки, сэкономить, — поясняет Ирина Рейдер.

Наталья Анисимова говорит, что цены на перелет по популярным направлениям из Новосибирска выросли в пределах 2–6%, а по сравнению с допандемийным уровнем средние чеки всё еще существенно ниже.

Чайные плантации в Сочи

Чайные плантации в Сочи

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Путешествия на поезде


Елена Шелехова замечает, что средняя цена билета на поезд из Новосибирска в прошлом году составляла 2500 рублей, а в 2021 — 2700 рублей:

— Наиболее часто новосибирцы отправлялись в поездки в Красноярск: сюда куплено 16,9% ж/д билетов, далее следует Омск — 15,2% — спрос на эти направления практически не изменился. Третью строку занял Томск — 5,3%: он стал востребованнее на 13%. Путешествия на поезде в этом году жители Новосибирска чуть чаще планировали ближе к дате поездки: 54,5% билетов оформлено за 1–3 дня до отправления. В этом году на поездах соотношение женщин и мужчин-путешественников не изменилось: 53% против 47%.

Наиболее распространенный возраст пассажира поезда, добавляет Елена, — от 26 до 40 лет, 14% пассажиров путешествовали с детьми до 18 лет, их число за год возросло с 11%.

Ирина Рейдер предполагает, что в 2022 году внутренний туризм по-прежнему останется популярным

Ирина Рейдер предполагает, что в 2022 году внутренний туризм по-прежнему останется популярным

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Из каких регионов туристы ехали в Новосибирскую область


Ирина Рейдер объясняет, что для этой статистики необходимо учитывать только поездки в обе стороны, например, когда пользователь приобретал билеты из Москвы в Новосибирск и обратно. Тогда в 2021 году Новосибирск чаще посещали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Красноярска, Ростова-на-Дону, Сургута, Иркутска и Нижневартовска.

Что будет в 2022 году


Как замечает Ирина Рейдер, с одной стороны, точно можно говорить, что в следующем году продолжится тренд на внутренний туризм:

— Помимо пандемии, этот тренд поддерживают и программа кешбэка от Ростуризма, и развитие маршрутной сети авиакомпаний. Отдельно стоит отметить, что тренд на локальные путешествия, рост поездок в пределах регионов или в соседние города глобальный — эпидемия повлияла на все страны. С другой стороны, на примере уже открытых стран мы видим, что как только привычное и «изученное» направление становится доступным, то интерес к нему начинает кратно расти при наличии достаточного авиасообщения. Так было и с Турцией, и с Египтом, да и с Таиландом, — заключает эксперт.

PR-директор Aviasales Янис Дзенис говорит, что в 2021 году из зарубежных туристических направлений новосибирцы выбирали Турцию, Армению, ОАЭ, Кипр и Грузию

PR-директор Aviasales Янис Дзенис говорит, что в 2021 году из зарубежных туристических направлений новосибирцы выбирали Турцию, Армению, ОАЭ, Кипр и Грузию

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Ранее мы рассказывали, как усилили контроль в аэропорту Новосибирска из-за «омикрона». Посмотрите наш репортаж из Толмачево: эти счастливые новосибирцы улетели на Новый год в Дубай (и потратили до миллиона).

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