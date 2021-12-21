Таиланд закрыл для туристов все ранее доступные для путешествий провинции

В начале ноября Россия и Таиланд возобновили прямые перелеты. Улететь на острова стало возможным не только из Москвы, но и из других городов страны, где открыто международное авиасообщение.
Не прошло и двух месяцев, как Таиланд временно закрыл для иностранных туристов все ранее доступные для путешествий провинции.
Как сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour, открытым для туристов остается только Пхукет. Кроме того, в королевстве могу вновь ввести обязательный карантин для всех приезжающих. Такой вариант сейчас рассматривают власти.
— МИД королевства Таиланд сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox (за исключением «Пхукетской песочницы»), — рассказал генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. — О возможной остановке программы и возобновлении обязательного карантина для всех прибывающих заявил вчера министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул во время выступления на центральном телевидении.
Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 стран (Россия в их число не входит) въезжать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста. Еще одно обязательное условие — тест по прибытии.
При этом схема Sandbox на Пхукете продолжает свое действие.
— Так как абсолютное большинство русскоговорящих туристов прилетает на отдых по программе «Пхукетской песочницы», никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут, — уверен Андрей Снетков. — Более того, официального подтверждения возвращения обязательного карантина для всех путешественников на данный момент не поступало.
«Пхукетскую песочницу» ввели в июле 2021 года. По этой схеме российские туристы, получившие две дозы прививки «Спутник V», могут въезжать в Таиланд с 1 сентября. В рамках программы можно приехать на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass.
Подробнее о том, как попасть в Таиланд, читайте в нашей инструкции для неугомонных путешественников.