Таиланд закрыл для туристов все ранее доступные для путешествий провинции

В начале ноября Россия и Таиланд возобновили прямые перелеты. Улететь на острова стало возможным не только из Москвы, но и из других городов страны, где открыто международное авиасообщение.

Не прошло и двух месяцев, как Таиланд временно закрыл для иностранных туристов все ранее доступные для путешествий провинции.

Как сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour, открытым для туристов остается только Пхукет. Кроме того, в королевстве могу вновь ввести обязательный карантин для всех приезжающих. Такой вариант сейчас рассматривают власти.