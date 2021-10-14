Россия возобновляет перелеты в Таиланд и Тунис (там уже ждут туристов)

С 9 ноября возобновляется взаимное сообщение России и еще девяти стран — это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется только для привитых от коронавируса россиян. По маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Из аэропортов России, где возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут летать с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.