Россия возобновляет перелеты в Таиланд и Тунис (там уже ждут туристов)

С 9 ноября возобновляется взаимное сообщение России и еще девяти стран — это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Авиасообщение с Таиландом возобновляется только для привитых от коронавируса россиян. По маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Из аэропортов России, где возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут летать с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
Самолеты в Тунис будут летать семь раз в неделю из Москвы и два раза в неделю из Петербурга. В будущем авиасообщение с Тунисом, который, к слову, открыт для туристов, будет из российских городов, где уже открыто международное сообщение, по два рейса в неделю на каждом маршруте.
Самолеты на Багамы из Москвы в Насау будут летать дважды в неделю. В Тегеран самолеты будут летать трижды в неделю из Москвы и один раз в неделю — из Сочи. До Нидерландов можно улететь на семи рейсах: Москва — Эйндховен дважды в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.
Авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; в Оман — по маршруту Москва — Маскат с частотой два рейса в неделю.
Три рейса в неделю будет в Словению (Москва — Любляна). Самолеты в Стокгольм из Москвы и Петербурга будут летать дважды в неделю на каждом маршруте.
Посмотреть, с какими странами отрыто авиасообщение и как туда пускают, можно в этом материале.