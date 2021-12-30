Репортаж из Толмачево: эти счастливые новосибирцы улетели на Новый год в Дубай (и потратили до миллиона)

Лилия летит в Дубай из Новокузнецка. Сибирячку вместе с дочерью пригласили на Новый год в Эмираты знакомые, они же оплатили путевку в качестве подарка, поэтому Лилия не знает, в какую сумму обходится их праздничный тур.

— Мы летим на 16 дней, моя мама уже там. Это будет второй Новый год, который я отмечу не в России, в первый раз нам посчастливилось встретить его в Таиланде, на Пхукете. Там вся обстановка создана для туристов и направлена на новогодние каникулы. Ты не ощущаешь нехватки праздничного настроения, потому что там точно так же украшены елки, нет только наших Деда Мороза и Снегурочки да холодов. Ты ходишь в шортах и наслаждаешься красотой, — делится Лилия.