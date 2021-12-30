Репортаж из Толмачево: эти счастливые новосибирцы улетели на Новый год в Дубай (и потратили до миллиона)

Большинство из нас привыкли отмечать Новый год дома, в кругу семьи, в привычной обстановке. По телевизору поздравляет президент, под звон курантов в потолок летит пробка от шампанского, которую домашний питомец воспринимает как личный подарок. На столе оливье, а может, и сельдь под шубой. Здорово, да, только надоело до ужаса, каждый год одно и то же — хочется сменить обстановку. Наш корреспондент Алена Золотухина отправилась в аэропорт Толмачево и поговорила с улетающими отдыхать сибиряками про их новогодние планы.
В выбранный нами день было три рейса, улетающих в Дубай: два рано утром и третий в
Раньше в Дубай можно было улететь только с пересадкой через Москву, но с 28 мая авиакомпания Flydubai начала выполнять туда прямые рейсы из Новосибирска. Первый рейс сопровождался ритуалом. Борт встретили аркой из пожарных машин, пассажиров накормили тортом. Виза в Эмираты не нужна, всем желающим отдохнуть на берегу Персидского залива достаточно сделать
Анастасия вместе с семьей летит отдыхать в Эмираты на 14 дней: захотелось устроить мини-отпуск на время зимних каникул и встретить Новый год в тепле. Тур обошелся сибирячке в
Лилия летит в Дубай из Новокузнецка. Сибирячку вместе с дочерью пригласили на Новый год в Эмираты знакомые, они же оплатили путевку в качестве подарка, поэтому Лилия не знает, в какую сумму обходится их праздничный тур.
— Мы летим на 16 дней, моя мама уже там. Это будет второй Новый год, который я отмечу не в России, в первый раз нам посчастливилось встретить его в Таиланде, на Пхукете. Там вся обстановка создана для туристов и направлена на новогодние каникулы. Ты не ощущаешь нехватки праздничного настроения, потому что там точно так же украшены елки, нет только наших Деда Мороза и Снегурочки да холодов. Ты ходишь в шортах и наслаждаешься красотой, — делится Лилия.
Среди ожидающих регистрации мы поговорили с Игорем и его спутницей — от фотографий оба отказались, но впечатлениями поделились. Молодые люди будут отмечать Новый год на Шри-Ланке, путевка на двоих обошлась в
Олег — предприниматель, вместе с семьей он улетает в Эмираты на две недели. Стоимость путевки Олег не назвал, сказал лишь, что очень дорого, больше миллиона. Каждый год на новогодние праздники они улетают в теплые места, что уже стало традицией. Например, прошлый Новый год они отмечали на Мальдивах.
Татьяна и Денис работают в сфере строительства и архитектуры, поэтому каникулы в Эмиратах для них имеют еще и профессиональный интерес. Оба признаются, что новогоднее настроение у них появилось лишь 10 минут назад — сразу по прибытии в аэропорт.
— Здесь минус 20, а там плюс 20, — улыбается Татьяна. — Мы хотим вдохновиться, там мощное развитие архитектуры. Конечно, мы в предвкушении, это наш первый Новый год не в России. Летим на 10 дней, за тур на двоих отдали около
Сибирячка пожелала всем читающим НГС, чтобы каждый новый год у них был лучше предыдущего, а на все «хочу», жизнь говорила: «Исполнено», и улыбаясь пошла на регистрацию вместе со своим спутником.
— Нас 5 человек, мы всей семьей впервые летим встречать Новый год в теплые края. У нас есть цель — посетить выставку «Экспо», ради нее мы и организовали наш отпуск. Хотим, чтобы дети посмотрели, что нас ждет в будущем, это интересно. Мы ждали открытия и купили билеты заранее, — рассказывает Екатерина и добавляет, что настроение у всех хорошее, праздничное, вся семья в предвкушении отличного отдыха, правда, жалко елку, которая осталась дома одна. Семья планирует отдыхать в Эмиратах до 5 января, а Рождество встретить дома. Путевка обошлась им в
Вадим и Ольга летят в Эмираты на неделю, говорят, что большую часть времени хотят провести на релаксе, но не исключают, что возьмут экскурсию. Семья впервые будет отмечать Новый год не в России, интересно узнать, какими будут впечатления. Вадим говорит, что после 30 лет новогоднее настроение отсутствует, а Ольга отмечает, что у нее оно совсем немного появилось. Путевка на семью вышла на
Еще одна пассажирка рейса Новосибирск — Дубай, которую зовут Дилара поделилась мнением: женщина рассказала, что в Новый год их семье захотелось погреться на солнышке, оттого они и решили улететь в теплые края. Выбор пал на Дубай. Выбрали подходящее время, оплатили путевку, сдали ПЦР — и готово. Дилара уже отмечала Новый год на море — первый раз была в Таиланде, сибирячке понравилось. Предстоящий отпуск она также ждет с нетерпением и говорит, что новогоднее настроение у нее присутствует и никуда не пропадало. Путевка обошлась в
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