«Без QR-кода будто голым вышел на улицу». Как сибиряки переживают новые ковидные ограничения в других странах

Алексей Егоров



(IT-специалист, живет в Вене, Австрия)



— Здесь был введен локдаун еще с 22 ноября, под запрет попало всё: спорт, концерты, развлекательные мероприятия. Закрыли весь общепит и торговлю, кроме супермаркетов и аптек. Сейчас вроде готовят закон об обязательной вакцинации, которую могут ввести уже с февраля будущего года. Сами ограничения, правда, уже начали отменять — с 12 декабря снова будет возможен въезд туристов в трех провинциях, а с 20 декабря и в Вену тоже. Но всё равно везде будут продолжать требовать полную (то есть оба компонента) вакцинацию, ПЦР-тесты не принимаются. Рестораны работают до 11 вечера, на горнолыжных курортах закрыты бары apres-ski, так что никаких тусовок, как у нас в Шерегеше этой зимой, не светит: покатался — и в отель.



Видел довольно многолюдную демонстрацию, хотя сам не участвовал. Отчасти потому, что у меня пока нет гражданства, только вид на жительство — не хочется портить себе «карму» в глазах миграционной службы. На протесты выходят разные люди. Есть и убежденные антиваксеры, но в основном протестуют против наступления на свободы в принципе. У меня есть знакомые среди местных, которые уже успели ревакцинироваться, но они всё равно участвовали в протестах по идейным соображениям. Но тут, кроме ковида, есть еще местная повестка — много недовольных местным бургомистром. К нему есть и так претензии (как к любой власти, наверное), а тут он еще был инициатором жестких запретов. Недовольные есть по всей Европе, но здесь и в Германии уличные протесты имеют еще такую подоплеку, что все понимают: если запрет принят, то его будут соблюдать неукоснительно. Чего не скажешь об Италии или Франции, где все эти ограничения действуют через раз.