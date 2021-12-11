«Без QR-кода будто голым вышел на улицу». Как сибиряки переживают новые ковидные ограничения в других странах

Тем, кто недоволен новыми коварными ограничениями, возможно, будет немного легче, если они узнают, что волна таких мер прокатилась по всему миру. Тем более что Россия на этом фоне выглядит чуть ли не островом либерализма, особенно если учесть, как реально соблюдаются введенные у нас запреты. Например, в Австрии, Германии и Бельгии на улицы выходят десятки тысяч человек, доходит до стычек с полицией и применения слезоточивого газа. Обозреватель НГС поговорил с четырьмя бывшими новосибирцами, которые живут сейчас на трех континентах, о том, как обстоят дела в их теперешнем месте жительства, и о том, как воспринимает ситуацию общество.
Алексей Егоров
(IT-специалист, живет в Вене, Австрия)
— Здесь был введен локдаун еще с 22 ноября, под запрет попало всё: спорт, концерты, развлекательные мероприятия. Закрыли весь общепит и торговлю, кроме супермаркетов и аптек. Сейчас вроде готовят закон об обязательной вакцинации, которую могут ввести уже с февраля будущего года. Сами ограничения, правда, уже начали отменять — с 12 декабря снова будет возможен въезд туристов в трех провинциях, а с 20 декабря и в Вену тоже. Но всё равно везде будут продолжать требовать полную (то есть оба компонента) вакцинацию, ПЦР-тесты не принимаются. Рестораны работают до 11 вечера, на горнолыжных курортах закрыты бары apres-ski, так что никаких тусовок, как у нас в Шерегеше этой зимой, не светит: покатался — и в отель.
Видел довольно многолюдную демонстрацию, хотя сам не участвовал. Отчасти потому, что у меня пока нет гражданства, только вид на жительство — не хочется портить себе «карму» в глазах миграционной службы. На протесты выходят разные люди. Есть и убежденные антиваксеры, но в основном протестуют против наступления на свободы в принципе. У меня есть знакомые среди местных, которые уже успели ревакцинироваться, но они всё равно участвовали в протестах по идейным соображениям. Но тут, кроме ковида, есть еще местная повестка — много недовольных местным бургомистром. К нему есть и так претензии (как к любой власти, наверное), а тут он еще был инициатором жестких запретов. Недовольные есть по всей Европе, но здесь и в Германии уличные протесты имеют еще такую подоплеку, что все понимают: если запрет принят, то его будут соблюдать неукоснительно. Чего не скажешь об Италии или Франции, где все эти ограничения действуют через раз.
Алина Бланк
(специалист по маркетингу, живет в Париже, Франция)
— Ну а что у нас? У нас еще нормально. В Австрии вообще штрафовать начали. Недавно открылась запись на третью дозу вакцины, ее нужно сделать между 5–7 месяцем после второй дозы. А если не сделать, аннулируют пасс санитэр (санитарный паспорт. — Прим. ред.). Настроение, в основном, такое, что, мол, ну надо, так надо. Что, зря первые два раза вакцинировались, что ли?!
Скоро начнется вакцинация детей пяти-одиннадцати лет. Считается, что больше всех заражений от них происходит. Снова обязали носить везде маски, но я так и не переставала носить с
Екатерина Степаненко
(работает в фешен-индустрии, живет в Милане, Италия)
— У нас подходит к концу первая неделя так называемого «супер грин пасса». С 6 декабря
В поездах регионального значения, электричках тоже надо предъявлять по требованию QR-код, достаточно также ПЦР-теста (стоит он от 15 евро и действует 48 часов). Во вторник надо было выехать в офис, сделала, распечатала, гордая своей сознательностью. Никто не проверил, даже там, где обычно, и только на обратной дороге домой вычитала, что в белых зонах в Милане можно с обычным «грин пассом» присесть за столик ресторана на улице! А я не воспользовалась! Обидно, столько свободы, честно оплаченной свободы на 48 часов, пропало зря.
Ждем клиента в шоуруме, хозяин шоурума сделал третью прививку вчера. Спрашиваю, объяснили ли ему что делать в ближайшие дни (иммунитет ослаблен всё-таки), он смотрит на меня непонимающе. Ничего не объясняли, температуру не измеряли и никаких анализов, конечно, тоже. Он больше интересуется: придут клиенты из России, как у них с «грин-пассом»?
Но клиенты оказались хитрее и поставили поутру «Пфайзер» поверх «Спутника», просто чтобы иметь европейский квадратик с цифрами, спокойно заходить в ресторан, заселяться в гостиницу. Это оказалось очень просто: позвонили за день, заняли очередь, показали сертификаты о российских прививках. Единственная проблема — линки с кодами о вакцинации приходят только на итальянские номера, но ведь у всех же есть добрый знакомый, который разрешит воспользоваться его номером.
Кирилл Маковеев
(основатель сети порталов RuArgentina, живет в Буэнос-Айресе, Аргентина)
— В страну пускают только привитых иностранцев с ПЦР, сделанным за 72 часа до вылета. Гражданам можно летать за границу без прививки, но после возвращения придется провести 7 дней на строгом домашнем карантине и сделать ПЦР на
В Аргентине всё очень расслабленно сейчас, примерно 2000–3000 новых случаев в день и от 3 до 30 смертей в сутки. Умирают в основном непривитые или те, кто не закончил схему вакцинации. Это при более чем 82% вакцинированных хотя бы одной дозой, почти 70% — двумя дозами и более 5% — тремя.
Ограничений, кроме тех, что касаются въезда, никаких не применяется, но люди всё равно носят маски на улицах (хоть это и необязательно), в помещениях и в общественном транспорте (это уже обязательно).
Регионы (Аргентина — это федерация) по своей инициативе начали запускать «санитарные пропуски», по которым с
Есть регионы, куда можно попасть только минимум с одной дозой вакцины, есть те, где обязательно нужно носить две маски, но есть и те, где привито очень мало населения, менее 70%. Например, в провинции Мисьонес — это там, где находятся водопады Игуасу. Почему там мало вакцинируются, неясно. Губернатор бегает с вакциной как дурень со ступкой, но народ дремучий, много индейцев и молодежи, которая считает, что их вирус не касается.
Ольга Матюгина
(работает в глобальной компании, живет в Глен-Рок, США)
— У нас пока всё спокойно. «Омикрон» еще не разгулялся. Жизнь, считай, нормальная. Школы работают в штатном режиме (ни разу не закрывали с начала учебного года, большинство детей привиты), офисные работники постепенно возвращаются на рабочие места (часто не на полную неделю, почти везде для работы в офисе требуется вакцинация), театры открылись не так давно, впервые с начала пандемии. В общественных местах привычно натягиваем маски. В транспорте — строго, в магазинах вакцинированным, как правило, можно не надевать. Но большинство всё равно надевает либо для дополнительной защиты, либо из уважения к окружающим. В школах маски обязательны, но носят их, говорят, как попало. Спортсмены гоняют просто так, танцоры почему-то и занимаются, и выступают в масках. Две мои дочери — балерины — страшно возмущены такой дискриминацией.
В самолетах и аэропортах всё очень строго: вносят в черный список, если поймают без маски. Для входа в музеи и театры требуется вакцинация или ПЦР-тест для детей. При этом, по моим наблюдениям, чем дальше от города, тем расслабленнее люди. Недавно провели уикенд в деревеньке в горах, около горнолыжного курорта в двух часах от Нью-Йорка. В гостинице, в ресторанах — почти все без масок. Нас спросили с иронией: «Вы что, из Сити приехали?» Правила на бумаге те же, но соблюдают их меньше. Еще в Миннесоту летали месяц назад. Там почти как в Новосибирске. Масок почти не носят (за пределами аэропорта). Типа все вакцинированные. Но карточку никто нигде не требовал показать.
О том, куда можно отправиться в отпуск на новогодних каникулах и какие ограничения действуют в этих странах, можно прочитать в материале Марии Тищенко.