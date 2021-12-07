От 50 до 250 тысяч на человека: в каких странах новосибирцы могут встретить Новый год

Обычно планы на новогодние праздники все стараются строить за месяц, чтобы успеть поймать более низкую цену. Так происходит и с авиабилетами, и с турами. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов в сфере туризма, возможно ли еще найти какие-то интересные предложения, куда разрешают полететь с ПЦР или сертификатом о вакцинации, какие новые правила у Таиланда и правда ли, что для любителей Вьетнама есть радостные новости.
Какие туры популярны среди новосибирцев
В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января. Директор турагентства «География» Антон Захаркин говорит, что на новогодние праздники новосибирцы могут отправиться в зарубежные поездки на чартерных рейсах в Доминикану и Египет, а также на регулярных рейсах в ОАЭ.
— В Доминикану есть прямой перелет из Новосибирска, но нужно готовиться, что лететь 14 часов тяжеловато, хотя можно взять и бизнес-класс. Новогодние праздники с вылетом 28 декабря на 10 ночей обойдутся от 300 тысяч рублей за двоих. В Эмиратах в зимнее время года не совсем пляжный отдых: ветерок может быть достаточно прохладным, хотя море и остается теплым. Можно улететь 29 декабря на неделю — от 140 тысяч за двоих.
По его словам, самое массовое направление сейчас — это Египет. Ограничения на полеты в эту страну сняли, и после 9 ноября из Новосибирска четыре авиакомпании летают на оба египетских курорта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Если улететь 26 декабря на 9 ночей, говорит Антон Захаркин, то новогодний отдых обойдется от 110 тысяч рублей за двоих. Есть варианты с вылетом 31 декабря на 9 ночей — от 135 тысяч. При этом, добавляет эксперт, мест в самолетах на эти даты вылета осталось совсем мало, потому что желающих очень много.
— Пока мало продаж, надо смотреть по началу декабря — последние полтора года глубина продаж очень низкая. По данным на сегодняшний день, самые востребованные зарубежные авианаправления из Новосибирска на новогодние праздники — Казахстан, ОАЭ и Киргизия, — замечает Антон Захаркин.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно говорит, что основными направлениями для отдыха остаются следующие: Доминикана — рейсы на Новый год от 100 тысяч рублей на человека, Турция — цены от 50 тысяч, ОАЭ — от 70 на человека и Египет — от 48:
— Это всё стартовые цены на самые экономичные отели. По Египту хотелось сделать акцент на сезон ветров. Выбирая это направление для отдыха, оцените этот риск или выбирайте отели в защищенных от сильного ветра бухтах. Прямых направлений, к сожалению, из Новосибирска очень мало: особо выбора нет. Поэтому, если туристы хотят комфортно отдохнуть, еще есть время для того, чтобы забронировать себе зимние каникулы.
Сотрудница компании Sibir Express Алина Лунегова также отмечает, что активно бронируют на Новый год Египет и Эмираты — это сейчас самые доступные варианты:
— Новогодние туры на двоих стоят около 200 тысяч на 10 ночей — всё зависит от дат, пожеланий туристов, категории отеля. Но чем ближе к Новому году, тем меньше выбор отелей и тем дороже. Туристам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и заполнить анкету. В Египет есть прямые рейсы из Новосибирска, есть вылеты из Москвы. Были заявки у клиентов на Доминикану, но там стоимость выше. В Таиланд на данный момент нет групповых туров, но они появятся с января. А индивидуальный туризм не для всех.
Антон Захаркин сообщает, что еще будет первый прямой рейс из Новосибирска на Мальдивы: вылет 26 декабря на 7 ночей — от 425 тысяч на двоих:
— И из возможных направлений — ждали запуска чартерной цепочки в Гоа в декабре, но из-за развития эпидемии и появления нового штамма всё это под вопросом. В любом случае без карантина можно будет влететь только привитым «Спутником V» россиянам. Также на межправительственном уровне сейчас обсуждается перезапуск туристических потоков в Камбоджу, но из-за роста заболеваемости в России мы не ожидаем открытия этих направлений до Нового года.
Как попасть в Таиланд
Антон Захаркин напоминает, что авиакомпания S7 с 13 ноября поставила рейсы на Пхукет, но гражданам России, даже вакцинированным, отдохнуть без карантина здесь не получится: привитые «Спутником V» должны проживать в специализированных отелях (категория SHA++) семь дней, а с 16 декабря — пять дней. Невакцинированные должны находиться в карантинных отелях 10 дней без права выхода из них.
PR-директор Aviasales Янис Дзенис рассказывает, что количество поисков после запуска рейсов увеличилось на 53%, а чек на перелет Новосибирск — Пхукет сейчас в районе 37 тысяч рублей:
— Сравнивать это с прошлым годом смысла нет, конечно. В целом это отличная возможность для путешественников из других регионов, потому что количество прямых рейсов в королевство снизилось, да и стыковочных меньше. Напоминаю, что россиян без карантина пока не пускают, но карантин на Пхукете вполне лайтовый. А с 16 декабря страна смягчит условия въезда по всем программам. Вместе с полностью привитыми туристами теперь смогут въехать и переболевшие с одной дозой вакцины. Они сдают один ПЦР-тест по прибытии, вместо второго на 4–5 день будет экспресс-тест.
Но есть нюансы, добавляет он: переболевшим можно въехать в течение трех месяцев с момента получения положительного теста. Кроме того, обязательно нужно привиться первой дозой «Спутника V» — «Спутник Лайт» не подойдет. Приезжающие по любой программе дети до 6 лет освобождаются от ПЦР-тестов даже перед вылетом. По прибытии они будут сдавать анализ слюны.
— По программе Test&Go ПЦР-тест тоже заменится экспресс-тестом. Бронировать отель SHA+ и трансфер туда больше не нужно. Карантин для полностью привитых (если вы не хотите приезжать по программе «Песочницы») тоже сокращается до пяти дней. Раньше его проходили за неделю, — описывает нюансы Янис Дзенис.
Когда открывается Вьетнам
Антон Захаркин акцентирует внимание на том, что первые чартеры из России полетят во Вьетнам 22 декабря. Пока точно неизвестно, из каких городов, зато известны курорты — это Фукуок и Камрань.
По его словам, пока туристы должны сидеть в отеле весь срок отдыха — в программе участвуют только дорогие отели со своей инфраструктурой и территорией. Выезжать из отеля сможете только с экскурсией туроператора. Нужно сдать три ПЦР-теста: один перед вылетом из России, второй — в первый день в отеле и финально — в последний день в отеле. Для въезда нужен будет сертификат о вакцинации или о перенесенной болезни (не более 6 месяцев назад).
— Отдых будет недешевым и сомнительным: на Фукуоке сейчас и сезон, но делать в отелях там нечего. А в Камрани сезон дождей, хотя адепты Вьетнама уже собирают чемоданы, — резюмирует Антон Захаркин.
Какие авиабилеты ищут чаще
Руководитель пресс-службы сервиса путешествий «Туту.ру» Наталья Анисимова поясняет, что, по их данным, у самостоятельных авиапутешественников из Новосибирска 90% бронирований приходится на внутренние направления. Доля зарубежных направлений на новогодние праздники выросла вдвое по сравнению с прошлым годом — с 4,1 до 10%.
— Самостоятельные путешественники чаще всего покупают билеты в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, а также в Объединенные Арабские Эмираты, — перечисляет Наталья Анисимова.
Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, отмечает, что на период новогодних каникул новосибирцы наиболее часто ищут авиабилеты в Москву (доля поисковых запросов составляет 21,5%), Санкт-Петербург (9,2%), Сочи (5%), Краснодар (3%), Калининград (2,5%), Нур-Султан (2,2%), на Пхукет (2%), в Екатеринбург (1,9%), Иркутск (1,8%) и Стамбул (1,7%):
— Среди этих городов выгодны будут поездки в Екатеринбург (за 7700 рублей — средняя стоимость авиабилета на человека в одну сторону), Москву (7800) и Иркутск (
Янис Дзенис уточняет, что по Египту количество поисков увеличилось в 10 раз. Средний чек — в районе 35 тысяч рублей, хотя довольно часто такое путешествие покупают в формате тура — перелет и отель.
— Зимой у Египта есть шанс стать самым популярным направлением, — уверен он.
Куда новосибирцы открывают визы
Визовый специалист «Первого визового центра» Мария Васютина рассказывает, что сейчас можно поехать на новогодние праздники в Венгрию и Австрию. Эти страны оформляют визы без проблем, но достаточно долго — нужно закладывать как минимум месяц до поездки.
— Еще принимает документы Греция, но не все любят ездить туда зимой, потому что сезон заканчивается в октябре, в основном едут летом, чтобы отдохнуть на море. В эти страны можно заехать с визой и отрицательным ПЦР-тестом, вакцинация не нужна. Если не шенгенская виза, то можно оформить в Болгарию, куда тоже запускают с ПЦР, — добавляет она.
Кроме того, вакцинированным «Спутником V» можно оформить визу в Индонезию — по прибытии там есть карантин от 5 до 8 дней на территории отеля.
Мария Васютина поясняет, что Шенген в зависимости от страны стоит от 10 тысяч рублей до 12 — с учетом услуг по оформлению и сбора, в Болгарию — около 10 тысяч. Дополнительно покупается медицинская страховка.
Ранее мы рассказывали, в какие страны новосибирцев пускают с российской прививкой от коронавируса.