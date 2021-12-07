От 50 до 250 тысяч на человека: в каких странах новосибирцы могут встретить Новый год

— В Доминикану есть прямой перелет из Новосибирска, но нужно готовиться, что лететь 14 часов тяжеловато, хотя можно взять и бизнес-класс. Новогодние праздники с вылетом 28 декабря на 10 ночей обойдутся от 300 тысяч рублей за двоих. В Эмиратах в зимнее время года не совсем пляжный отдых: ветерок может быть достаточно прохладным, хотя море и остается теплым. Можно улететь 29 декабря на неделю — от 140 тысяч за двоих.



По его словам, самое массовое направление сейчас — это Египет. Ограничения на полеты в эту страну сняли, и после 9 ноября из Новосибирска четыре авиакомпании летают на оба египетских курорта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Если улететь 26 декабря на 9 ночей, говорит Антон Захаркин, то новогодний отдых обойдется от 110 тысяч рублей за двоих. Есть варианты с вылетом 31 декабря на 9 ночей — от 135 тысяч. При этом, добавляет эксперт, мест в самолетах на эти даты вылета осталось совсем мало, потому что желающих очень много.



— Пока мало продаж, надо смотреть по началу декабря — последние полтора года глубина продаж очень низкая. По данным на сегодняшний день, самые востребованные зарубежные авианаправления из Новосибирска на новогодние праздники — Казахстан, ОАЭ и Киргизия, — замечает Антон Захаркин.