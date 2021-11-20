Лечу со «Спутником»: в какие страны пускают с российской прививкой от коронавируса

Справки, тесты, QR-коды — кажется, что возможностей путешествовать сегодня немного. Тем не менее есть страны, куда вакцинированные туристы легко могут попасть. Да, с Европой непросто, но можно открыть для себя страны, которые до ковида мало интересовали российских туристов. Кстати, некоторые сегодня едут не только за новыми впечатлениями, но и в так называемые вакционные туры — сделать ту прививку, с которой пустят уже везде. Рассказываем, куда пустят непривитых, куда пустят привитых «Спутником» и где дополнительно требуют ПЦР-тест.
Перечень стран, открытых для российских туристов, меняется чуть ли не каждый день. По данным Федерального агентства по туризму, сегодня для нас открыты границы 74 государств. Среди них нет большинства стран Европы. В США прилететь можно, но только если вы привиты зарубежной вакциной.
Есть места, где не требуют ни ПЦР-теста, ни сертификата о вакцинации, например, в Абхазии, Доминикане. Но в большинстве открытых для россиян стран всё же нужно подтверждать свой ковидный статус. Для этого подойдут несколько документов: прививочный сертификат, ПЦР-тест, справка о том, что переболели или анализ на антигены. Кстати, у каждой страны свой набор документов (где-то нужно и то, и другое). Что касается вакцин, то из российских признают только «Спутник V». Кстати, в некоторых странах есть карантин даже для привитых — пока не будет результата ПЦР-теста.
Кроме ковидных ограничений у каждой страны есть визовые требования. Но пока речь пойдет о ковидных справках. Взрослые могут вакцинироваться, но детям пока — только ПЦР тест (вакцину им не ставят). Также нужно помнить, что если вы не привиты и решили ограничиться ПЦР-тестом, то в страну вас пустят, а вот в некоторые заведения курорта (в кафе, музеи или клубы) вход без кодов может быть ограничен. И еще — сертификат о вакцинации, как правило, должен быть, в том числе, на английском. И даже если вы привиты, в некоторых странах придется делать дополнительный ПЦР-тест.
Турция
По данным Федерального агентства по туризму, в Турции можно жить без визы 60 дней. На карантин никого не садят. Прибывшим нужно оформить HES-код (мобильный код здоровья). Для этого туристы вводят данные в специальную форму не раньше, чем за 72 часа до прилета. Подтвердить свой ковидный статус можно сертификатом о вакцинации («Спутник V») на английском языке. Въехать разрешат тем, кто успел поставить второй компонент минимум за 14 дней до поездки. Если нет прививки, то нужна справка о том, что за последние полгода вы переболели ковидом. Также можно предъявить ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до выезда.
Таиланд
По данным Федерального агентства по туризму, Россия не вошла в список стран, гражданам которых можно обойтись без карантина по прилете. Соблюдать карантин нужно даже тем, кто вакцинирован и имеет ПЦР-тест. Желающим посетить Таиланд нужно загрузить в специальную систему свидетельство о полной вакцинации («Спутник V» подтвержден). Переболевшим коронавирусом в течение последних 3 месяцев можно сделать одну дозу вакцины — не позже, чем за две недели до поездки. Кроме того, в аэропорту по прилете туристы за свой счет сдают ПЦР-тест, и до получения результатов им нужно находиться в гостинице.
Невакцинированных туристов отправляют на 14 дней самоизоляции. Кроме того, им нужно сделать 2 дополнительных ПЦР-теста за свой счет. Кстати, на карантине можно находиться только в отеле из определенного списка.
Кипр
Для путешествий на Кипр ковидный статус можно подтвердить любым документом на выбор: сертификатом о вакцинации («Спутник V»), справкой о перенесенном заболевании, ПЦР-тестом, который сделан не раньше, чем за 72 часа до выезда. Либо показать результаты теста на антигены. На седьмой день пребывания невакцинированные туристы должны сделать за свой счет еще один ПЦР-тест, а потом повторять их каждые 72 часа.
ОАЭ
Туристам можно предоставить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус (анализ должна сделать сертифицированная лаборатория, одобренная правительством страны вылета, не раньше, чем за 96 часов до вылета). Тест нужен в том числе транзитным пассажирам и тем, кто сделал вакцину (включая «Спутник V»).
В аэропорту ОАЭ турист должен сделать ПЦР-тест. Если будет положительный результат, его отправляют на
Греция
Чтобы пересечь границу с Грецией, российскому туристу нужно иметь сертификат о прививке либо отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее 72 часов до вылета. Переболевшим можно предъявить справку. Накануне прилета нужно заполнить специальную форму с указанием контактов в Греции. Туристу придет специальный код в полночь дня отъезда. Если по каким-то причинам его не будет, в самолет вряд ли пустят. Прилетев в Грецию, туристов старше 12 лет попросят пройти бесплатное экспресс-тестирование. Обойтись могут вакцинированные или переболевшие.
Египет
В самолете туристам нужно заполнить специальную декларацию. Чтобы подтвердить свой ковидный статус, можно предоставить либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом, либо отрицательный тест ПЦР (сделанный не позднее 72 часов до въезда). Если у вас нет ПЦР-теста, можно сделать его в аэропорту за 30 долларов.
Израиль
С 16 ноября появилась новая информация для туристов, желающих посетить Израиль, — о том, что с 1 декабря страна принимает только тех россиян, кто привит «Спутником V». Вторую дозу вакцины нужно сделать не позднее 6 месяцев до прилета. Кроме того, нужен ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до вылета. В аэропорту будет еще один ПЦР-тест и серологическое исследование. Пока готовятся результаты (обещают в течение суток), нужно находиться на самоизоляции. Кроме того, у туристов должна быть страховка, которая покроет лечение коронавируса, если вдруг заболеют.
За 24 часа до вылета туристы должны внести информацию в специальную онлайн-форму и получить предварительное разрешение на въезд.
Индия
По данным Федерального агентства по туризму, въезд в страну с целью туризма запрещен. Но с 25 октября страна начала принимать туристов с чартерных рейсов, с 15 ноября — с регулярных.
— Иностранным гражданам разрешен въезд в Индию с любой целью, кроме туристической, — сообщается на сайте ведомства. — Действие всех ранее приостановленных виз возобновляется (кроме электронных, туристических и медицинских).
С 9 ноября Индия отменила карантин для вакцинированных туристов, в том числе из России (допускаются все российские прививки).
Во Вьетнам пока можно приехать только отдельным категориям иностранцев. Например, владельцам дипломатических служебных паспортов, высококвалифицированным специалистам и членам экипажей воздушных судов.
Европа
В большинство европейских стран путь пока закрыт. Но если вдруг хочется на адриатическое побережье, то доступны Хорватия и Черногория.
Путешествующим в Черногорию понадобится сертификат с отметками о вакцинации двумя компонентами (после второго должно пройти не меньше 14 дней). Можно ограничиться отрицательным ПЦР-тестом (должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс). Также примут отрицательный экспресс-тест на антиген или справку о перенесенном заболевании. Если этого нет — самоизоляция 14 дней (но срок можно сократить до 6 дней, если получите отрицательный ПЦР-тест).
Кстати, те же документы, в том числе с указанными сроками, попросят предъявить в баре или ресторане, поэтому привитым проще, потому что не придется тратить деньги на тесты.
Можно обратить внимание и на страны, которые еще недавно были непопулярными у новосибирцев. А зря. Например, Венгрия, Сербия или Словения.
В Венгрию пустят вакцинированных «Спутником» либо с отрицательным ПЦР-тестом (на английском или венгерском языке), сделанным не ранее 72 часов до въезда. В клубы и на дискотеку в Будапеште вход только для привитых.
Можно прилететь, например, в Ирландию, если не жалко 14 дней на карантин. Или в Данию — там карантин 10 дней и обязательный ПЦР-тест.
США
По данным Федерального агентства по туризму, с 8 ноября США принимает только вакцинированных туристов. Российских вакцин в списке признанных нет, поэтому въезд россиянам невозможен. Но некоторые туристы приезжают в доступные для нас европейские страны, чтобы поставить там зарубежную вакцину.
Прямое авиасообщение
Прямое авиасообщение есть с 48 доступными для российских туристов странами. Первый после возобновления авиасообщения России с Таиландом самолет из Новосибирска вылетел на Пхукет 13 ноября. В конце октября стало известно, что три авиакомпании в Новосибирске начнут выполнять чартерные рейсы в Египет. Прямые перелеты будут выполнять «АЗУР эйр», «РОЯЛ ФЛАЙТ» и «Икар».
Цены на путешествия
Тур из Новосибирска в Хургаду стоит минимум 65 тысяч рублей на одного человека (по данным Pegas Touristik). Это будет трехзвездочный отель с типом питания «Всё включено» на 7 дней. Вылет в первых числах декабря.
Примерно в ту же сумму обойдется
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