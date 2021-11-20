Лечу со «Спутником»: в какие страны пускают с российской прививкой от коронавируса

Перечень стран, открытых для российских туристов, меняется чуть ли не каждый день. По данным Федерального агентства по туризму, сегодня для нас открыты границы 74 государств. Среди них нет большинства стран Европы. В США прилететь можно, но только если вы привиты зарубежной вакциной.

Есть места, где не требуют ни ПЦР-теста, ни сертификата о вакцинации, например, в Абхазии, Доминикане. Но в большинстве открытых для россиян стран всё же нужно подтверждать свой ковидный статус. Для этого подойдут несколько документов: прививочный сертификат, ПЦР-тест, справка о том, что переболели или анализ на антигены. Кстати, у каждой страны свой набор документов (где-то нужно и то, и другое). Что касается вакцин, то из российских признают только «Спутник V». Кстати, в некоторых странах есть карантин даже для привитых — пока не будет результата ПЦР-теста.

Кроме ковидных ограничений у каждой страны есть визовые требования. Но пока речь пойдет о ковидных справках. Взрослые могут вакцинироваться, но детям пока — только ПЦР тест (вакцину им не ставят). Также нужно помнить, что если вы не привиты и решили ограничиться ПЦР-тестом, то в страну вас пустят, а вот в некоторые заведения курорта (в кафе, музеи или клубы) вход без кодов может быть ограничен. И еще — сертификат о вакцинации, как правило, должен быть, в том числе, на английском. И даже если вы привиты, в некоторых странах придется делать дополнительный ПЦР-тест.