Три авиакомпании открывают чартерные рейсы в Египет из Толмачево

В Новосибирске три авиакомпании объявили, что начнут выполнять чартерные рейсы в Египет. Прямые перелеты будут осуществлять «АЗУР эйр», «Роял Флайт» и «Икар». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Рейсы «АЗУР эйр» в Шарм-эш-Шейх начнутся с 13 ноября, а в Хургаду с 18 ноября.
У «Ройял Флайт» начало прямых вылетов в Шарм-эш-Шейх планируется с 10 ноября, а в Хургаду с 12 ноября.
Полетная программа «Икар» стартует с 11 ноября в Хургаду и с 16 ноября в Шарм-эш-Шейх.
— У всех туристических операторов планируются чартерные цепочки с частотой рейсов 1 в 10–11 дней, — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачево. — Получить подробную информацию и уточнить расписание рейсов можно будет по телефонам:
На сайтах авиакомпаний пока не открыты продажи билетов и не указаны цены.
Из-за пандемии коронавируса все туристы их России должны иметь при себе Health Declaration Form и предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Анализ должен быть сдан не позднее чем за 3 дня (72 часа) до вылета рейса в оригинале на бланке медицинской организации на английском языке с данными туриста, как в загранпаспорте.
На прошлой неделе в России была объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. После этого объявления федеральные турагентства заявили о росте спроса на туристические поездки на 30%, такие данные, например, приводит «КоммерсантЪ». При этом выросло именно количество заявок на туры. Мы поговорили с представителями туристического бизнеса из Новосибирска о том, повлияло ли введение дополнительных выходных на продажи.