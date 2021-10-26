Три авиакомпании открывают чартерные рейсы в Египет из Толмачево

В Новосибирске три авиакомпании объявили, что начнут выполнять чартерные рейсы в Египет. Прямые перелеты будут осуществлять «АЗУР эйр», «Роял Флайт» и «Икар». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Рейсы «АЗУР эйр» в Шарм-эш-Шейх начнутся с 13 ноября, а в Хургаду с 18 ноября.

У «Ройял Флайт» начало прямых вылетов в Шарм-эш-Шейх планируется с 10 ноября, а в Хургаду с 12 ноября.

Полетная программа «Икар» стартует с 11 ноября в Хургаду и с 16 ноября в Шарм-эш-Шейх.