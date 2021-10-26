После объявления нерабочих дней в России вырос спрос на туристические поездки. А как в Новосибирске?

На прошлой неделе в России была объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. После этого объявления федеральные турагентства заявили о росте спроса на туристические поездки на 30%, такие данные, например, приводит КоммерсантЪ. При этом выросло именно количество заявок на туры. По словам представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова, пока рано судить, конвертируется ли спрос в реальные бронирования.
НГС решил поговорить с представителями туристического бизнеса из Новосибирска о том, повлияло ли введение дополнительных выходных на продажи.
Новая «нерабочая неделя» выпала на осенние каникулы, а в это время спрос на поездки всегда высокий, рассказывает генеральный директор Pegas Touristik в Новосибирске Марина Безрядина:
— У нас ничего не поменялось, всё в стабильном режиме идет. Эта нерабочая неделя и так предполагает детские школьные каникулы. Люди планировали отпуска и поездки на это время и до введения нерабочих дней. Это традиционно, как новогодние, школьные каникулы, мартовские праздники. Поэтому это никак не повлияло. Покупают всё, что открыто: Доминикана, Египет, Турция, — говорит Марина Безрядина.
По словам совладелицы и директора по развитию бюро путешествий «Гран-Тур» Ольги Тимохиной, о нерабочих дня объявили достаточно поздно, поэтому люди просто не успеют забронировать путевки:
— Это совпало с осенними каникулами, а это традиционно высокий сезон. Те, кто часто путешествует, знают, что в это время и цены выше, и нужно раньше беспокоиться. У нас особо ничего не поменялось. По коллегам вижу, что на осенние каникулы всё продано либо то, что осталось — дорого. Нет мест в отелях, например, в Египте уже нет мест. Кроме того, сложности с тем, что сейчас переход с летних на зимние направления, например, Турция заканчивает уже работу. В основном дефицит мест из-за каникул, он всегда был в это время. А с момента введения нерабочих дней слишком мало времени прошло, чтобы что-то найти. Объявили бы за месяц хотя бы, а сейчас уже не из чего выбирать либо дорого, — объясняет Ольга Тимохина.
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко тоже не отмечает роста спроса на поездки:
— Как раз каникулярный период, а каникулы всегда пользуются более высоким спросом. Сложно оценить — это востребованность каникул или нерабочих дней. По предпочтениям пользуется спросом Египет: Хургада, Шарм-эш-Шейх. Кипр, Эмираты, в Турции сезон уже заканчивается. Плюс в каждой стране свои требования по ПЦР, прививкам, — напоминает Светлана Фоменко.
Федеральный оперштаб по коронавирусу попросил Владимира Путина ввести нерабочую неделю с 23 октября из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на прошлой неделе. Указ президента о нерабочих днях с 30 октября до 7 ноября опубликовали 20 октября. Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал новые ограничительные меры на этот период, чтобы нерабочие дни «не превратились в неконтролируемые каникулы».
При этом в Новосибирске ежедневно фиксируется не менее 200 новых случаев заражения, а также погибают десятки людей. Уровень вакцинации населения составляет около 35%. Здесь мы рассказывали, почему важно вакцинироваться и соблюдать меры осторожности.