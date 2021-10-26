После объявления нерабочих дней в России вырос спрос на туристические поездки. А как в Новосибирске?

Новая «нерабочая неделя» выпала на осенние каникулы, а в это время спрос на поездки всегда высокий, рассказывает генеральный директор Pegas Touristik в Новосибирске Марина Безрядина:

— У нас ничего не поменялось, всё в стабильном режиме идет. Эта нерабочая неделя и так предполагает детские школьные каникулы. Люди планировали отпуска и поездки на это время и до введения нерабочих дней. Это традиционно, как новогодние, школьные каникулы, мартовские праздники. Поэтому это никак не повлияло. Покупают всё, что открыто: Доминикана, Египет, Турция, — говорит Марина Безрядина.

По словам совладелицы и директора по развитию бюро путешествий «Гран-Тур» Ольги Тимохиной, о нерабочих дня объявили достаточно поздно, поэтому люди просто не успеют забронировать путевки:

— Это совпало с осенними каникулами, а это традиционно высокий сезон. Те, кто часто путешествует, знают, что в это время и цены выше, и нужно раньше беспокоиться. У нас особо ничего не поменялось. По коллегам вижу, что на осенние каникулы всё продано либо то, что осталось — дорого. Нет мест в отелях, например, в Египте уже нет мест. Кроме того, сложности с тем, что сейчас переход с летних на зимние направления, например, Турция заканчивает уже работу. В основном дефицит мест из-за каникул, он всегда был в это время. А с момента введения нерабочих дней слишком мало времени прошло, чтобы что-то найти. Объявили бы за месяц хотя бы, а сейчас уже не из чего выбирать либо дорого, — объясняет Ольга Тимохина.