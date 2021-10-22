«Борьба с этим штаммом будет длительной»: новосибирский вирусолог записал новую лекцию о коронавирусе

Вирусолог Сергей Нетёсов записал видеолекцию о течении ковида в мире
В пятницу, 22 октября, на официальном канале Новосибирского государственного университета на Youtube вышла видеолекция ученого Сергея Нетёсова о ситуации с коронавирусом в России и мире. Особое внимание лектор уделил вакцинации.
В начале ролика лектор привел актуальные данные по заболеваемости, смертности и уровне вакцинированности в России и в мире. Он рассказал, что сейчас во всём мире привито более 6,67 млрд человек. При этом есть страны первой группы с долей вакцинированных хотя бы первой дозой более 80%, второй группы, где этот процент составляет 70, третьей группы — там привились более 60%. В России на 18 октября первую дозу получили 35%, вторую — 32%.
— Хочу показать некоторые причины, почему у нас такие низкие темпы вакцинации. У нас есть сайт, посвященный вакцине «Спутник V», но про этот сайт практически никто не знает. На этой странице очень странные данные по поствакцинальным реакциям. Там не указано, что почти у половины людей могут наблюдаться такие признаки, как повышение температуры, боль в руке после вакцинации. Между прочим, это признаки, которые есть и других вакцин. У людей возникает когнитивный диссонанс, они читают, что всё нормально, а потом у них поднимается температура, — рассказал Нетёсов.
Сергей Нетёсов — вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.
Кроме того, на сайте нет перевода англоязычных научных публикаций о вакцине и инструкции. От этого, по словам ученого, у людей может возникнуть чувство, что «от них что-то скрывают».
Далее ученый сравнивает страны с высоким уровнем вакцинации и Россию. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном не вакцинированные люди.
В Израиле, где привито более 60%, а правительство провело ревакцинацию в
В России вакцинировались 35% населения, заболеваемость у нас остается на высоком уровне, а про смертность «даже печально говорить», заметил ученый — она выше, чем зимой.
Помимо прочего Сергей Нетёсов рассказал о новых факторах, которые повышают риск тяжелого протекания
В лекции приводится сравнительный анализ трех российских вакцин от ковида.
— Надо сказать, что эффективность, безопасность и другие свойства «Спутника V» очень хорошо подтверждены в
Прежде НГС также сравнивал разные вакцины между собой, в том числе, и «ЭпиВакКорону». Это вакцина, которую разработали в Новосибирске и которая вызывала больше всего сомнений. Участники испытаний писали несколько открытых писем в Минздрав РФ с просьбой провести открытое независимое исследование препарата. Группа добровольцев провела свой эксперимент и выяснила, что антитела после прививки выявляются лишь у 70% привитых (с поправкой на плацебо), а также у них нет вирус-нейтрализующих антител. Позже «Вектор» ответил на эти претензии, а Роспотребнадзор сообщил, что в регионах появятся специальные тест-системы, которые нужны для выявления антител после «ЭпиВакКороны».
В мае «Вектор» рассказал, что у людей старше 60 лет иммунный ответ после вакцинации ниже, и объяснил, что они тестируют на животных трехкратную вакцинацию препаратом. А в июне стало известно, что у половины добровольцев, привитых новосибирской вакциной от коронавируса, через 9 месяцев не остаются антитела, но через 3 и 6 — пока еще есть. О противопоказаниях к ней можно почитать здесь.
В заключении своей лекции ученый рассказал о штамме «дельта». По его словам, новый вариант коронавируса создал «фактически новую эпидемию». Дело в том, что его репродуктивное число — число людей, которым зараженный передает инфекцию, — в два раза больше, чем у прежнего коронавируса, и в 4 раза больше, чем у вируса гриппа.
— Борьба с этим штаммом будет длительной. Чтобы мы искоренили этот вариант, иммунитет должен быть точно больше 80%. И достичь его можно только вакцинацией. Поэтому надо вакцинироваться. Вакцинация спасает жизни, — заключил Сергей Нетёсов.
Полную версию лекции можно увидеть на ютуб-канале «NSU Life», она длится 24 минуты.
В феврале НГУ выпустил итоговую видеолекцию о коронавирусе за 2021 год. Вирусолог Сергей Нетёсов подвел итоги первого года пандемии и рассказал, что нам ждать в 2021 году. Прочитайте и узнайте, сбылся ли прогноз.