«Борьба с этим штаммом будет длительной»: новосибирский вирусолог записал новую лекцию о коронавирусе

— Хочу показать некоторые причины, почему у нас такие низкие темпы вакцинации. У нас есть сайт, посвященный вакцине «Спутник V», но про этот сайт практически никто не знает. На этой странице очень странные данные по поствакцинальным реакциям. Там не указано, что почти у половины людей могут наблюдаться такие признаки, как повышение температуры, боль в руке после вакцинации. Между прочим, это признаки, которые есть и других вакцин. У людей возникает когнитивный диссонанс, они читают, что всё нормально, а потом у них поднимается температура, — рассказал Нетёсов.

Сергей Нетёсов — вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Кроме того, на сайте нет перевода англоязычных научных публикаций о вакцине и инструкции. От этого, по словам ученого, у людей может возникнуть чувство, что «от них что-то скрывают».



Далее ученый сравнивает страны с высоким уровнем вакцинации и Россию. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном не вакцинированные люди.