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«Я бы такие эксперименты просто запретил»: новосибирский вирусолог об изучении ковида в мире и итогах борьбы с ним

Ученый Сергей Нетёсов записал получасовую лекцию о коронавирусе и подвел итоги борьбы с пандемией

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Вирусолог убежден, что эпидемию способны остановить только вакцинация и коллективный иммунитет

Вирусолог убежден, что эпидемию способны остановить только вакцинация и коллективный иммунитет

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов подвел итоги борьбы с пандемией

В НГУ сегодня, 8 февраля, выпустили новую видеолекцию о коронавирусе — вирусолог Сергей Нетёсов подвел итоги первого года пандемии и рассказал, что нам ждать в 2021 году. Спойлер — ничего особо обнадеживающего.

Сергей Нетёсов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ.

Полную версию лекции можно посмотреть на видео.

Как коронавирус переходит от животных к человеку

Профессор напомнил, что сначала коронавирус был открыт у собак и кошек. В 1965 году был открыт первый коронавирус человека. В Великобритании микробиолог и вирусолог Джун Альмейда обнаружила их в микроскопе.

— Двумя основными природными резервуарами коронавирусов человека являются летучие мыши и мелкие грызуны. И почти во всех случаях были отмечены промежуточные хозяева — свиньи, верблюды, коровы. В ряде случаев мы не знаем, кто был промежуточный хозяин, в том числе для нынешнего вируса. Есть предположения о панголинах, змеях, норках, хорьках и, может, даже кошках. Но вполне вероятно, что он перескочил к нам сразу напрямую от летучих мышей, потому что признаки этого имеются. Хотя до конца это не доказано, — объяснил Сергей Нетёсов.

Что сейчас происходит с коронавирусом в мире

— Последние полтора месяца наметился устойчивый спад. И он объясняется тем, что количество бессимптомных людей все-таки оказалось намного больше, чем мы предполагали ранее. Официально переболело более 100 миллионов людей. Но вот такой спад нельзя объяснить коллективным иммунитетом такого числа людей. Это всего лишь 1,5% от населения Земли. Такой спад можно объяснить, если переболело уже 25–30% населения. В России идет устойчивый спад в ходе второй волны. Это очень хорошо и говорит о том, что люди научились применять противоэпидемические меры, и о том, что коллективный иммунитет растет. По оценкам специалистов, у нас 25–30% уже имеют антитела. Они просто в слабой форме переболели или перенесли инфекцию бессимптомно. Это тоже вносит свой вклад в развитие эпидемии.

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Что происходит в Новосибирске

— Ситуация в Новосибирске выглядит несколько странно, потому что пики имеют не гауссову форму*. И, кроме того, спад идет намного медленнее. Во многом это может быть связано с тем, что у нас недостаточное число тестирований проводится и что процент имеющих иммунитет существенно ниже, чем в Москве. Поэтому и спад у нас такой медленный.

*Как видно на иллюстрации, пики в Новосибирске имеют не гауссову форму, то есть не колоколообразную форму с единственной точкой максимума

*Как видно на иллюстрации, пики в Новосибирске имеют не гауссову форму, то есть не колоколообразную форму с единственной точкой максимума

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Что нового в лечении от коронавируса

Ученый рассказал, что в мире сейчас активно применяется препарат «Ремдесивир», разработанный для лечения лихорадки Эбола, но он лишь уменьшает продолжительность заболевания, а не смертность. И применение его, на взгляд вирусолога, сомнительно. Растет применение дексаметазона у тяжелых больных для снятия цитокинового шторма.

— Массово применяется режим пребывания больных в положении лежа на животе, что облегчает удаление мокроты из легких и помогает обойтись без ИВЛ, — добавил ученый. — Применяется чаще кислородная маска, чем ИВЛ, потому что в таком случае реже возникают бактериальные осложнения.

Исключены из терапии производные хлорохина, антибиотики (если нет бактериальной инфекции) и «Ивермектин».

Мутации коронавируса

Впервые мутации проявили себя в Англии, Южной Африке и Бразилии. Последние могут быть более устойчивы, чем старые штаммы.

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Также ученые сейчас пытаются просчитать, как вирус может мутировать дальше, и проводят эксперименты.

— Я бы такие эксперименты просто запретил. Потому что утечка такого варианта вируса из лаборатории может привести к новой вспышке заболевания, которая будет еще и к вакцинам устойчива, — убежден Сергей Нетёсов.

Сергей Нетёсов рассказал, что ситуация в стране с тест-системами пока не структурирована. Зарегистрировано больше 100, и они далеко не одинакового качества.

За счет кого вирус может мутировать

— Получены данные, что, действительно, пожилые люди с хроническими заболеваниями являются главной группой риска. У людей с аутоиммунными заболеваниями и иммунодефицитом инфекция идет гораздо дольше. Она может идти со спадами и подъемами. И в Англии было впервые показано, что так образуются потенциально вакциноустойчивые варианты. Потому что очень долго циркулируют в одном организме и меняют условия существования — это сильнее способствует эволюции и отбору новых вариантов вирусов.

Выводы, которые можно сделать за год эпидемии

— Сейчас мы точно знаем, что эту эпидемию не остановим противоэпидемиологическими мерами. Мы ими только снизим накал. Остановить ее могут две вещи — это рост коллективного иммунитета и рост иммунитета, вызываемого вакцинами, — рассказал вирусолог. — Сейчас уже видно, что мы к осени следующего года вряд ли вакцинируем всё население. Мощностей просто не хватит. В то же время, если будут вакцинированы группы максимального риска, то существенно снизим нагрузку на больницы и защитим наиболее уязвимые категории людей. Далее нам, возможно, удастся даже эту инфекцию искоренить с помощью вакцинации. Но это пока сомнительно. Мы видим, что вирус эволюционирует.

Второй вариант — нам не удастся искоренить, но с помощью вакцинации загоним вирус в очень низкую степень распространения и будем совершенствовать вакцины.

— Тогда нам нужно будет создавать вакцины и от других коронавирусов. Тогда мы сможем эту эпидемию контролировать и держать на очень низком уровне. Ситуация с вакцинами довольно благоприятная. Удалось разработать целый ряд препаратов, дающих очень высокую степень защиты.

Вакцины будут двух категорий — для здоровых людей и с хроническими заболеваниями.

— Коронавирусов в природе очень много. И когда мы будем разводить новые породы животных или их условия содержания, то могут новые вирусы перекинуться на человека. Надо всемерно усилить мониторинг таких инфекций. И это должно стать главным превентивным инструментом.

Что нужно сделать на государственном уровне?

— Нужно провести объективную сравнительную оценку эффективности разных типов масок. Второе — сравнить вакцины и по безопасности, и по результативности и издать полноценные инструкции, какие вакцины и кому ставить. Очень важна сертификация тест-систем. Невозможно так жить, когда у нас больше ста тест-систем аккредитовано, — надо сравнить их по качеству, эффективности и ранжировать их. И нужно разработать объективную систему оценки иммунитета к коронавирусу и выдачи федерального сертификата, — рассказал вирусолог.

Почему нужно продолжать носить маски и очки?

— У нас ситуация со всеми респираторными инфекциями заметно улучшилась с применением масок и других мер. Я не думаю, что маски прекратят существование. В период эпидемии их полезно носить. Они должны применяться. И человек все-таки может заболеть снова, если доза получаемого вируса будет очень большая. Маски нужно распространить и потом, в осенне-весенний период, когда растет уровень респираторных болезней, — ответил ученый.

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На прошлой неделе стало известно, что Новосибирская область получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Региону выделили еще 1,5 миллиарда рублей.

СЮЖЕТ

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Ранее представитель Минздрава Новосибирской области Елена Аксёнова прокомментировала информацию о том, когда масочный режим в регионе может быть снят. Ранее заявление об условиях снятия масочного режима в столице сделал московский врач Владислав Жемчугов.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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