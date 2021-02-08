«Я бы такие эксперименты просто запретил»: новосибирский вирусолог об изучении ковида в мире и итогах борьбы с ним

— Двумя основными природными резервуарами коронавирусов человека являются летучие мыши и мелкие грызуны. И почти во всех случаях были отмечены промежуточные хозяева — свиньи, верблюды, коровы. В ряде случаев мы не знаем, кто был промежуточный хозяин, в том числе для нынешнего вируса. Есть предположения о панголинах, змеях, норках, хорьках и, может, даже кошках. Но вполне вероятно, что он перескочил к нам сразу напрямую от летучих мышей, потому что признаки этого имеются. Хотя до конца это не доказано, — объяснил Сергей Нетёсов.

Что сейчас происходит с коронавирусом в мире