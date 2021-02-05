Новосибирская область получит еще 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на борьбу с ковидом

Новосибирская область получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Региону выделили еще
— В рамках оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией выделено дополнительно 1 миллиард 448 миллионов рублей бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.
Средства поступят из федерального бюджета.
Вчера в Минздраве Новосибирской области прокомментировали информацию о том, когда масочный режим в регионе может быть снят. Ранее заявление об условиях снятия масочного режима в столице сделал московский врач Владислав Жемчугов.