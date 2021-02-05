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Новосибирская область получит еще 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на борьбу с ковидом

Средства перечислят в фонд ОМС

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Деньги пойдут в медицинские учреждения, которые лечат больных коронавирусом

Деньги пойдут в медицинские учреждения, которые лечат больных коронавирусом

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Новосибирская область получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Региону выделили еще 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства НСО.

— В рамках оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией выделено дополнительно 1 миллиард 448 миллионов рублей бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Средства поступят из федерального бюджета.

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Вчера в Минздраве Новосибирской области прокомментировали информацию о том, когда масочный режим в регионе может быть снят. Ранее заявление об условиях снятия масочного режима в столице сделал московский врач Владислав Жемчугов.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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