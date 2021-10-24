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В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

Заразился 281 человек. Еще 13 пациентов умерли

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За сутки в Новосибирской области от ковида умерли <nobr class="_">13 пациентов</nobr>

За сутки в Новосибирской области от ковида умерли 13 пациентов

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В Новосибирской области ковид обнаружили у 281 человека за сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 281 человека, 13 пациентов скончались

— По данным оперативного штаба, на утро 24 октября в регионе зарегистрировано 68 718 случаев коронавируса, в том числе у 6429 детей. 52 967 пациентов полностью выздоровели. Скончались еще 13 пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 62 года, 72 года, 80 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 52 года, 60 лет, 61 год, 63 года, 68 лет, 80 лет, 83 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба, скончались 3287 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3054 пациента, в том числе 42 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 310 человек, из них 48 пациентов — на искусственной вентиляции легких.

Всего в Новосибирской области сделан 2 681 631 тест на коронавирус.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Как сообщил источник, работающий в мэрии Новосибирска, в медицинском учреждении он лежит с 20 октября. На прошлой неделе не было еженедельного часа прессы, на котором Анатолий Локоть в онлайн- или офлайн-формате отвечал на вопросы журналистов. Кроме того, в пятницу, 22 октября, вместо мэра инспектировать завершение ремонта на улице Титова, которая входит в перечень гостевых маршрутов к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, отправился заммэра Олег Клемешов. Позже градоначальник подтвердил свою болезнь, опубликовал пост о своем состоянии в Instagram.

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статистика COVID-19коронавирусантирекорд
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