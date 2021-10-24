В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 281 человека, 13 пациентов скончались



— По данным оперативного штаба, на утро 24 октября в регионе зарегистрировано 68 718 случаев коронавируса, в том числе у 6429 детей. 52 967 пациентов полностью выздоровели. Скончались еще 13 пациентов : мужчины в возрасте 57 лет , 62 года , 72 года , 80 лет , 84 года , 87 лет и женщины в возрасте 52 года , 60 лет , 61 год , 63 года , 68 лет , 80 лет , 83 года , — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

