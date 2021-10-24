В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

В Новосибирской области ковид обнаружили у 281 человека за сутки
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 281 человека,
— По данным оперативного штаба, на утро
Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба, скончались 3287 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом
В отделениях реанимации находятся 310 человек, из них
Всего в Новосибирской области сделан
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Как сообщил источник, работающий в мэрии Новосибирска, в медицинском учреждении он лежит с