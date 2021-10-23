Мэр Анатолий Локоть заразился коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Как сообщил источник, работающий в мэрии Новосибирска, в медицинском учреждении он лежит с 20 октября.



Корреспондент НГС обратился за подтверждением к пресс-секретарю мэра Глебу Черепанову, однако тот не ответил на звонки и сообщения в течение дня.



Вице-мэр Анна Терешкова не стала подтверждать или опровергать эту информацию, пояснив, что комментировать здоровье мэра считает «некорректным».



Недавно Анатолий Локоть провел несколько дней отпуска в одном из санаториев области. Об этом он рассказал в своем инстаграме.