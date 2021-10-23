Мэр Анатолий Локоть заразился коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Как сообщил источник, работающий в мэрии Новосибирска, в медицинском учреждении он лежит с 20 октября.
Корреспондент НГС обратился за подтверждением к пресс-секретарю мэра Глебу Черепанову, однако тот не ответил на звонки и сообщения в течение дня.
Вице-мэр Анна Терешкова не стала подтверждать или опровергать эту информацию, пояснив, что комментировать здоровье мэра считает «некорректным».
Недавно Анатолий Локоть провел несколько дней отпуска в одном из санаториев области. Об этом он рассказал в своем инстаграме.
На этой неделе не было еженедельного часа прессы, на котором Анатолий Локоть в онлайн или офлайн-формате отвечал на вопросы журналистов. Кроме того, вчера, 22 октября, вместо мэра инспектировать завершение ремонта на улице Титова, которая входит в перечень гостевых маршрутов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, отправился заммэра Олег Клемешов.
Напомним, прививку от коронавируса мэр Анатолий Локоть поставил в марте, второй компонент вакцины — в апреле.
21 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 291 человек за сутки, а также по количеству умерших — 17 человек.