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Мэр Анатолий Локоть заразился коронавирусом

По сообщениям источника, сейчас градоначальник находится в ковидном госпитале

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Подробности того, в каком состоянии находится мэр, пока неизвестны

Подробности того, в каком состоянии находится мэр, пока неизвестны

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Как сообщил источник, работающий в мэрии Новосибирска, в медицинском учреждении он лежит с 20 октября.

Корреспондент НГС обратился за подтверждением к пресс-секретарю мэра Глебу Черепанову, однако тот не ответил на звонки и сообщения в течение дня.

Вице-мэр Анна Терешкова не стала подтверждать или опровергать эту информацию, пояснив, что комментировать здоровье мэра считает «некорректным».

Недавно Анатолий Локоть провел несколько дней отпуска в одном из санаториев области. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

На этой неделе не было еженедельного часа прессы, на котором Анатолий Локоть в онлайн или офлайн-формате отвечал на вопросы журналистов. Кроме того, вчера, 22 октября, вместо мэра инспектировать завершение ремонта на улице Титова, которая входит в перечень гостевых маршрутов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, отправился заммэра Олег Клемешов.

Напомним, прививку от коронавируса мэр Анатолий Локоть поставил в марте, второй компонент вакцины — в апреле.

21 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 291 человек за сутки, а также по количеству умерших — 17 человек.

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мэркоронавирус в Новосибирскековид
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