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В Новосибирской области зафиксированы сразу два новых антирекорда — по числу заболевших и умерших

Антирекорд по заболевшим обновляется третий день подряд

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В отделениях реанимации находится <nobr class="_"> 303 человека</nobr>

В отделениях реанимации находится 303 человека

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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился 291 человек

21 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 291 человек за сутки и по количеству умерших — 17 человек.

Антирекорды по заболевшим обновляются в регионе уже три дня подряд.

— Скончались 17 пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 года, 66, 70, 70, 79 лет и женщины в возрасте 54 лет, 71 года, 73 лет, 81 года, 82, 82, 84, 85, 85, 89 лет, 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3249 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области от 21 октября.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2965 пациентов, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации находятся 303 человека. На ИВЛ — 53 пациента.

Ранее мы рассказывали о том, что происходит в реанимации ковидного госпиталя.

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смертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
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