В Новосибирской области зафиксированы сразу два новых антирекорда — по числу заболевших и умерших

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился 291 человек
21 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом —
Антирекорды по заболевшим обновляются в регионе уже три дня подряд.
— Скончались 17 пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 года, 66, 70, 70, 79 лет и женщины в возрасте 54 лет, 71 года, 73 лет, 81 года, 82, 82, 84, 85, 85, 89 лет, 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3249 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области от
В инфекционные стационары региона с диагнозом
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