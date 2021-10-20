В Новосибирской области антирекорд по числу заболевших ковидом фиксируют второй день подряд

В Новосибирской области ковид обнаружили у 271 человека за сутки
В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 271 человека, скончались 15 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 20 октября, в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба, скончались 3232 человека.
В больницах находятся 2996 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 304 человека, из них 54 — на искусственной вентиляции легких.
Накануне, 19 октября, оперштаб также сообщил об антирекорде по числу заболевших — за сутки зафиксировали 257 новых случаев.
Накануне стало известно, что в России предлагают ввести нерабочую неделю в ноябре. НГС поговорил с новосибирскими вирусологами и врачами и узнал их мнение об эффективности таких мер.