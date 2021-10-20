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Тема дняЭксперимент. Как исчезают антитела к коронавирусу
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В Новосибирской области антирекорд по числу заболевших ковидом фиксируют второй день подряд

За время пандемии от коронавируса в регионе умерли 3232 человека

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В больницах региона с ковидом и подозрением на него лежат 2996 человек

В больницах региона с ковидом и подозрением на него лежат 2996 человек

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В Новосибирской области ковид обнаружили у 271 человека за сутки

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 271 человека, скончались 15 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 20 октября, в регионе зарегистрировано 67 570 случаев коронавируса, 271 — за сутки, в том числе у 6199 детей. 52 497 пациентов полностью выздоровели, 130 — за сутки. Скончались 15 пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 51 года, 62, 74, 85 лет и женщины в возрасте 37, 53, 59, 60, 60, 68, 69, 72, 73, 77 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба, скончались 3232 человека.

В больницах находятся 2996 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 304 человека, из них 54 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

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Накануне, 19 октября, оперштаб также сообщил об антирекорде по числу заболевших — за сутки зафиксировали 257 новых случаев.

Накануне стало известно, что в России предлагают ввести нерабочую неделю в ноябре. НГС поговорил с новосибирскими вирусологами и врачами и узнал их мнение об эффективности таких мер.

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