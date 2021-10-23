Мэр Анатолий Локоть подтвердил свою болезнь и показал фото из больницы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в своем инстаграме пост о том, как переносит болезнь в больнице. Сегодня источник НГС сообщил, что мэр находится в ковидном госпитале с коронавирусом.
— Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй, — сообщил Анатолий Локоть на своей странице в соцсети.
Также мэр добавил, что желает всем новосибирцам оставаться здоровыми, беречь себя и близких.
Напомним, прививку от коронавируса мэр Анатолий Локоть сделал в марте, второй компонент вакцины — в апреле.
21 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 291 человек за сутки, а также по количеству умерших — 17 человек.