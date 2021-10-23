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Мэр Анатолий Локоть подтвердил свою болезнь и показал фото из больницы

Градоначальник опубликовал пост о своем состоянии в Instagram

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Мэр Новосибирска сообщил, что переносит болезнь легко из-за вакцины

Мэр Новосибирска сообщил, что переносит болезнь легко из-за вакцины

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в своем инстаграме пост о том, как переносит болезнь в больнице. Сегодня источник НГС сообщил, что мэр находится в ковидном госпитале с коронавирусом.

— Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй, — сообщил Анатолий Локоть на своей странице в соцсети.

Также мэр добавил, что желает всем новосибирцам оставаться здоровыми, беречь себя и близких.

Напомним, прививку от коронавируса мэр Анатолий Локоть сделал в марте, второй компонент вакцины — в апреле.

21 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 291 человек за сутки, а также по количеству умерших — 17 человек.

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Анатолий Локотьмэрковид
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