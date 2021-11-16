Отпуск в пандемию: правила въезда в Тунис в 2021 году

Если Турция и Египет надоели, можно отправиться в Тунис. Правда, у морского отдыха в этой стране есть свои подводные камни, если лететь без туроператора. Рассказываем, какие взять документы и какие правила соблюдать, чтобы не тратить отпуск на карантин.

Как лететь

С 9 ноября Россия открыла авиасообщение с Тунисом: из Москвы в Монастир самолеты летают 7 раз в неделю, из Санкт-Петербурга и других городов страны, где разрешены международные перелеты, — дважды в неделю. Но туристического ажиотажа нет. Прежде всего потому, что до конца бархатного сезона остается месяц, туроператорам невыгодно включать Тунис в туристическую сетку. К тому же в этом сезоне у курортных стран мощный конкурент — Египет, где, кстати, с ноября снова летают чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.