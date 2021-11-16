Отпуск в пандемию: правила въезда в Тунис в 2021 году

Если Турция и Египет надоели, можно отправиться в Тунис. Правда, у морского отдыха в этой стране есть свои подводные камни, если лететь без туроператора. Рассказываем, какие взять документы и какие правила соблюдать, чтобы не тратить отпуск на карантин.
Как лететь
С 9 ноября Россия открыла авиасообщение с Тунисом: из Москвы в Монастир самолеты летают 7 раз в неделю, из Санкт-Петербурга и других городов страны, где разрешены международные перелеты, — дважды в неделю. Но туристического ажиотажа нет. Прежде всего потому, что до конца бархатного сезона остается месяц, туроператорам невыгодно включать Тунис в туристическую сетку. К тому же в этом сезоне у курортных стран мощный конкурент — Египет, где, кстати, с ноября снова летают чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Если отправляетесь в Тунис дикарем, помните, что для таких путешественников действует правило — недельный карантин в отеле за свой счет. За счет страховой карантин проведете, если по прилете у вас будет положительный
Также обязательно нужно скачать приложение для отслеживания контактов E7mi, оно всегда должно работать в общественных местах. Однако скачать программу смогут только обладатели андроидов в Google Play и Huawei Gallerу, версии для iOS нет.
Виза
Если ваше путешествие будет длиться меньше 90 дней, виза не нужна.
ПЦР-тест
Привитым ПЦР не нужен. Остальным, а также детям старше 12 лет придется предъявить отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда.
По прибытии у пассажиров могут взять экспресс-тест на ковид (TDR антиген), путешественников с положительным результатом отправляют на карантин.
Справка о вакцинации
Страна принимает туристов с любой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. Пройти полный курс надо не менее чем за 14 дней до путешествия. А после — взять с собой подтверждение — сертификат с «Госуслуг» на английском языке с данными загранпаспорта.
Декларация о здоровье
Заполнить онлайн-форму нужно до путешествия.
Страховка
Нужна страховка, покрывающая расходы в случае заражения
Ограничения
В Тунисе действует масочный режим — маску нужно носить в общественных местах и во время поездок в транспорте. Туристические автобусы заполняются на 50%. В кафе, ресторанах и на туристических объектах могут спросить сертификат о вакцинации (с 26 октября 2021 года это правило обязательно для местных и иностранцев, проживающих в Тунисе. Про туристов в документе ничего не сказано, но на всякий случай знать об этом ограничении полезно).
СЮЖЕТ
В ресторанах при отелях больше не работает шведский стол — официанты накладывают блюда по запросу гостя. Если кто-то из путешественников заболеет, остальных из этой группы будут выборочно тестировать.