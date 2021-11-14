Наши в Израиле: кто болеет ковидом в стране, где привили почти всех

Большинство регионов России ввели пропуск в разные учреждения и организации по QR-кодам, чтобы подстегнуть темпы вакцинации от коронавируса. Израиль — одна из первых стран, где появилась подобная система, там разработали «Зеленые паспорта» для привившихся.

О том, как это сказалось на вакцинации и заболеваемости в стране, мы попросили рассказать Аю Шафран, которая сейчас с мужем и двумя детьми живет в израильской Беэр-Шеве.

О заболеваемости