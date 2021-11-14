Наши в Израиле: кто болеет ковидом в стране, где привили почти всех

Большинство регионов России ввели пропуск в разные учреждения и организации по QR-кодам, чтобы подстегнуть темпы вакцинации от коронавируса. Израиль — одна из первых стран, где появилась подобная система, там разработали «Зеленые паспорта» для привившихся.
О том, как это сказалось на вакцинации и заболеваемости в стране, мы попросили рассказать Аю Шафран, которая сейчас с мужем и двумя детьми живет в израильской Беэр-Шеве.
О заболеваемости
В Израиле четвертая волна идет на спад. По данным минздрава, на сегодня в стране около 60
Больше половины заболевших младше 19 лет, они переносят коронавирус относительно легко.
О вакцинации
Первой дозой вакцины в Израиле привиты 67% населения, то есть 92% всех взрослых, второй — 62% (84% взрослых), третьей — 43% (59% взрослых). Скоро в Израиле планируют начинать вакцинацию детей в возрасте от пяти до двенадцати лет.
Среди моих знакомых в последнее время болеют только дети этой возрастной группы. Например, классная руководительница моей дочки сейчас на карантине из-за болезни младшего ребенка.
Мои дети тринадцати и пятнадцати лет привиты двумя дозами, потому что вакцинация детей началась позже. Если в прошлом году они то и дело переходили учиться в Zoom, то сейчас ситуация значительно лучше.
Мне время от времени пишут из России и спрашивают: «А правда, что у вас начался массовый мор из-за прививок?» или «А правда, что у вас вакцинация не помогает вообще?» Так вот, нет — это неправда.
К ограничениям мы здесь давно привыкли. Больше всего от них страдают родители маленьких детей — куда бы они ни собрались, им нужно водить ребенка на сдачу теста.
В помещении и в транспорте нужно ходить в масках, на открытом воздухе маски не нужны. Мы с мужем привились в числе первых, поставили три дозы вакцины и будем ставить еще, если потребуется. Мы очень устали от эпидемии и сделаем всё от нас зависящее, чтобы она закончилась.
Заставляют ли население прививаться
О важности вакцинации, безусловно, всё время говорят в СМИ, всюду развешены плакаты, стикеры, но принуждения особенно нет. Да, работники сферы образования, врачи, медсестры должны быть привиты, иначе им придется раз в несколько дней сдавать тест на коронавирус.
И еще действует «Зеленый паспорт», по которому можно заходить в рестораны, на концерты, в музеи и так далее (паспорт выглядит как приложение в телефоне). Этот «Зеленый паспорт», по-моему, позволил сильно снизить число зараженных.
Да, небольшой шанс подхватить коронавирус одному вакцинированному человеку от другого существует, но он совсем незначительный.
Продают ли прививочные сертификаты
Никогда не слышала, чтобы кто-то пытался поломать систему. Все данные находятся в одном агрегаторе, но партизанщина есть везде. Организатор одного концерта мне по секрету говорил, что пустит всех, даже если нет «Зеленого паспорта», но такое происходит в единичных случаях, а не в промышленных масштабах.
Чем прививают
У нас Pfizer, в последнее время появилась еще и Moderna, но мы все Pfizer привиты. После укола день ломает, повышается температура, потом всё в порядке. У нас четверых так было каждый раз. Когда чуть лучше, когда потяжелее, но побочных эффектов никаких.
С 15 ноября Израиль официально признает вакцину «Спутник V» — об этом, судя по всему, договорились на встрече в Москве наш премьер Нафтали Беннет и Путин. Думаю, это был чисто политический шаг, ведь в России очень плохая ситуация с коронавирусом.
Тем не менее скоро в страну начнут пускать привитых «Спутником» россиян. Им придется сдавать ПЦР-тесты до и после вылета, а еще сдавать тест на антитела. Если антител не окажется, такие приезжие будут сидеть на карантине 14 дней.
Мы долго ждали, когда Россия «откроется», и теперь надеемся, что к нам в гости наконец сможет приехать мама мужа. Она купила билеты около двух лет назад, но из-за пандемии ее вылет всё время переносили. И всё же мы не уверены до конца, что она приедет — возможно, Россия войдет в список «красных» стран, откуда не принимают туристов. Для израильтянина же полет в «красную» страну грозит уголовным делом.