Подпольные корпоративы и тайные банкеты на дому. Как выживает бизнес в Сочи, готовясь к Новому году в условиях QR-кодов

Администратор ресторана Оксана сидит и скучает, посетителей мало. Длинные выходные закончились, те немногочисленные туристы, счастливые обладатели
— Существенно снизился поток гостей, у нас заведение не из дешевых, а прививаются в основном сотрудники бюджетных учреждений, их заставляют. Но они к нам не ходят, — говорит Оксана. — Если за вечер в ресторан придут пять человек, уже хорошо. Никаких тебе «богатых» чаевых, которые составляют основной заработок официантов и барменов, выручки не всегда хватает за аренду заплатить. На новогодние каникулы бизнесмены тоже не особо рассчитывают. В лучшие времена за это время можно было нормально заработать, а теперь кубанский губернатор Вениамин Кондратьев хоть и заявил, что край не будет закрыт для туристов, но ждут только привитых.
— Тех, кто имеет защищенность: и сам от ковида привит, и в край не привезет. Для тех, кто привился, край открыт, — отметил губернатор Краснодарского края.
От этого «кодового» режима бизнесмены и страдают, потому что народ упорствует и не желает получать заветные сертификаты. Хотя, казалось бы, не во вред же себе просят поставить прививки.
Корреспондент SOCHI1.RU прошлась по городу в обеденный перерыв: обычно в заведениях общепита в центре Адлера и Сочи в это время аншлаг, на улице тепло, всегда заняты все уличные столики, сейчас безлюдно. Ведь на летние веранды вход сейчас тоже только по QR-кодам.
«Даже свадьбы стали дома отмечать»
— Мы видим четко, что на население все эти обязательные QR-коды не действуют, потому что в наших кафе всегда было много народу, именно местного. У нас вкусно и цены демократичные, теперь идут единицы и только обедать. Никаких теперь банкетов, народ ушел в подполье, празднуют юбилеи, дни рождения и даже свадьбы дома, на природе. Если бы не доставка и работа навынос, мы давно бы уже загнулись, — говорит Самвел, владелец одного адлерского кафе.
Говорить об антиковидных мерах открыто предприниматели опасаются, замучают проверками, а бизнес и так на ладан дышит. Самвел говорит, что раньше доставки в его кафе не было, выручка всегда была хорошая, кухня разнообразная: роллы, шашлыки, осетинские пироги, на любой вкус. После введения обязательных QR-кодов вопрос стал ребром — либо закрыться, либо искать способы выжить.
— Нанял курьеров на мотиках, разослали СМС постоянным клиентам, и пошли заказы. Недавно обслуживали банкет по случаю
Конечно, доставка и выездные мероприятия — это не только доходы, но и расходы, например на зарплату курьерам, на бензин, но таким образом он надеется хотя бы остаться на плаву, оплачивать аренду, коммуналку, зарплату персоналу.
— Сейчас многие предприятия общественного питания на грани закрытия, а это значит, что сотрудники пополнят ряды безработных. Куда им идти, если везде всё плохо? Мои готовы и ночами к банкетам готовиться, лишь бы остаться на работе. Время сейчас страшное. Государству никто не верит, не знаем, что будет завтра, поэтому сегодня пережили, и хорошо, — говорит Самвел.
Пока существует коррупция
Его коллега Олег Нестеров закрыл свое заведение и собирается уезжать в родной город, где у него автомобильный бизнес. В Сочи он мечтал развить ресторанное дело, поработал лето и понял, что ничего не получится.
— Есть места, которые работают по полной программе, особенно по вечерам там очень людно, у них есть подвязки, видимо, проверяющие к ним не ходят, пускают только по рекомендациям. Поэтому кому-то война, а кому-то мать родна. Пока существует коррупция, то существуют лазейки. Нас, например, замучили проверками. Мало нам разных контролирующих органов, тут еще и мониторинговые группы, — говорит Олег.
Существенно снижен людской трафик в сочинские торговые центры, предприниматели уже не просто плачут, они воют. Нет посетителей, в самом крупном в Сочи торгово-развлекательном центре «Моремолл» тоскуют продавцы, особенно те, у которых зарплата зависит от выручки. Нет ее совсем. У входа встречаю растерянную пожилую женщину, познакомились. Оказалось, что Галина Владимировна Сидоровская пришла в торговый центр за зимней курткой и ботинками, соседка сообщила ей о больших скидках, но ее только разве на порог пустили, но не дальше. При этом она не только вакцинировалась, но и ревакцинировалась. И справка имеется — правда, бумажная. Интернетом пользоваться пенсионерка не умеет, зарегистрироваться на «Госуслугах» не может, да и не было в этом раньше никакой нужды. Пока не ввели обязательные QR-коды.
— Дети и внуки у меня далеко. Я живу со своим дедом, и у нас телефоны-то кнопочные. Никогда не думала, что так получится. Показала свой бумажный сертификат охраннику, а он говорит, что надо какой-то код из личного кабинета, а по справке он меня пустить не может, — чуть не плачет Галина Владимировна, не столько от того, что не смогла купить себе одежду по скидке, сколько от унижения.
Наш разговор привлек внимание любопытных прохожих, стало понятно, что тема острая. Через минуту началась баталия прививочников и антипрививочников.
— Мы привились и ходим, где хотим. Что у нас за народ: им бесплатную вакцину предлагают, они ерундой занимаются и видят какой-то заговор. Прививки спасли мир от страшных болезней, — заявила импозантная женщина средних лет в шляпе.
— Я не хочу непроверенную жижу в себя вкалывать: непонятно, как потом это скажется на здоровье. Пусть сначала изучат всё, а потом и вкалывают ее массово. Не поверю, что так о нас государство заботится. У меня хороший иммунитет, я на него надеюсь. Пока действуют эти коды, я в торговые центры ни ногой, всё закажу в интернете, — заявила высокая молодая женщина с красивыми глазами. Они так и остались спорить.
Привитые бюджетники в бутики на такси не ездят
Владелица трех бутиков одежды в торговых центрах Адлера и Сочи Ангелина рассказала, что приняла решение закрыть два из них, поскольку нечем платить аренду и зарплату продавцам.
— Привитые бюджетники если ходят в торговые центры, то в сетевые магазины, где можно купить бюджетную одежду. Мой товар класса люкс вообще не продается сейчас. Малый бизнес загибается, пока оставлю один магазин и, видимо, сама буду торговать, а там посмотрим: может, люди одумаются и начнут прививаться. Или отменят эти QR-коды, — вздыхает Ангелина.
У предпринимателя Владимира несколько бутиков итальянской селективной косметики, один из них в торгово-развлекательном центре. Он говорит, что покупателей нет совсем, больше неделе «стоят в нулях», 1–2 посетителя в день.
— Ситуация патовая. Два соседних магазина закрылись, дешевле не работать. Делали прозвонки постоянным клиентам с приглашениями на акции и скидки. Реакция у почти всех одна: из-за требований
Зато очереди в МФЦ никто не отменял
Вроде бы антиковидные меры в регионах вводятся достаточно серьезные, в Сочи отменены все массовые мероприятия, всё очень строго, пандемия бушует, не до шуток. Но, видимо, она действует избирательно, и городские МФЦ — зона, свободная от ковида. Огромные очереди на улице и в здании, где стоят все вместе: привитые и непривитые, переболевшие и, возможно, бессимптомные. Часами ждут своей очереди. Лариса Бушмакина два часа простояла в очереди в адлерский МФЦ сначала на улице, чтобы получить электронный талон, еще столько же — внутри помещения.
— Тут не только ковид можно подхватить, и другие страшные болезни, и умереть в этой очереди от инфаркта и инсульта. Они там пытаются соблюдать какие антиковидные меры, пускают якобы партиями, но мы тут все стоим и дышим друг другу в лицо часами, — говорит Лариса. Такая же ситуация в других МФЦ Сочи: люди часами стоят в очередях, сидят на ступеньках, на лавочках.
С головой не дружат?
Юрист Алексей Иванов взял под защиту многодетную мать, которую избили в краснодарском трамвае за отсутствие маски. Он считает, что власти регионов, вводя комендантские часы, разворачивают блокпосты в мирное время, нарушают права и свободы гражданина. Алексей говорит, что федерального закона, который бы ввел обязательные
— Ограничения прав граждан возможны, но только федеральным законодателем, но не главным санитарным врачом. По поводу
Блокпосты в Крыму, комендантские часы в других регионах,
— Самая главная черта нашего руководства — это перекладывание ответственности, что и происходит сейчас: на регионы, на главных санитарных врачей, на кондукторов, на водителей трамваев, которые совершенно спокойно вышвыривают школьников без масок. Завтра при отсутствии
Его, как юриста, методы региональных властей коробят, поскольку они абсолютно не правовые. Алексей рассказал, что на заре юридической карьеры он работал на государственной службе, и его начальник часто повторял фразу: «С головой нужно дружить». Сейчас у него складывается ощущение, что региональные чиновники не дружат ни с головой, ни с законом.