Подпольные корпоративы и тайные банкеты на дому. Как выживает бизнес в Сочи, готовясь к Новому году в условиях QR-кодов

Вроде бы антиковидные меры в регионах вводятся достаточно серьезные, в Сочи отменены все массовые мероприятия, всё очень строго, пандемия бушует, не до шуток. Но, видимо, она действует избирательно, и городские МФЦ — зона, свободная от ковида. Огромные очереди на улице и в здании, где стоят все вместе: привитые и непривитые, переболевшие и, возможно, бессимптомные. Часами ждут своей очереди. Лариса Бушмакина два часа простояла в очереди в адлерский МФЦ сначала на улице, чтобы получить электронный талон, еще столько же — внутри помещения.



— Тут не только ковид можно подхватить, и другие страшные болезни, и умереть в этой очереди от инфаркта и инсульта. Они там пытаются соблюдать какие антиковидные меры, пускают якобы партиями, но мы тут все стоим и дышим друг другу в лицо часами, — говорит Лариса. Такая же ситуация в других МФЦ Сочи: люди часами стоят в очередях, сидят на ступеньках, на лавочках.



С головой не дружат?

Юрист Алексей Иванов взял под защиту многодетную мать, которую избили в краснодарском трамвае за отсутствие маски. Он считает, что власти регионов, вводя комендантские часы, разворачивают блокпосты в мирное время, нарушают права и свободы гражданина. Алексей говорит, что федерального закона, который бы ввел обязательные QR-коды , нет до сих пор, а у главного санитарного врача Российской Федерации и регионов нет полномочий вводить какие-либо ограничения.



— Ограничения прав граждан возможны, но только федеральным законодателем, но не главным санитарным врачом. По поводу QR-кодов примерно то же самое, потому что федерального закона нет — нет, собственно, и предмета серьезного обсуждения, зато есть бурление, даже какие-то митинги против QR-кодов организуются. Тогда, собственно, а что мы обсуждаем? Законодательной базы нет, она максимум в чём существует: в виде каких-то распоряжений сумасбродных руководителей регионов, муниципалитетов, — считает Алексей.

Блокпосты в Крыму, комендантские часы в других регионах, QR-коды в Сочи и на других кубанских курортах — это незаконно, считает Алексей. Он уверен, что у федеральных властей просто нет понимания, как остановить распространение инфекции.