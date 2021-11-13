Первый рейс после возобновления сообщения из Новосибирска в Таиланд вылетел на Пхукет

Первый после возобновления авиасообщения России с Таиландом рейс из Новосибирска на Пхукет вылетел на Пхукет сегодня днем, 13 ноября. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачево.
Как следует из онлайн-табло, рейс S7 Airlines должен был вылететь в 12:40 (по новосибирскому времени), однако в итоге отправился в место назначения в 14:48. Прилет на Пхукет ожидался в 20:40 по местному времени (16:40 по московскому), однако в связи с задержкой он прибыл в 22:40.
По информации сайта авиакомпании S7, прямые регулярные полеты из Новосибирска на Пхукет будут выполняться раз в неделю по субботам. Обратный самолет отправляется также в субботу. Вылет из аэропорта Пхукета — в 21:40, прилет в Новосибирск — в 05:50 на следующий день.
Также известно, что перелеты из Новосибирска в Бангкок будут выполняться раз в неделю по субботам, начиная с 18 декабря. Обратный самолет из Бангкока вылетает в воскресенье.
В конце октября стало известно, что три авиакомпании в Новосибирске начнут выполнять чартерные рейсы в Египет. Прямые перелеты будут осуществлять «АЗУР эйр», «Роял Флайт» и «Икар». Часть из них уже стартовала.