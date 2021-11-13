Первый рейс после возобновления сообщения из Новосибирска в Таиланд вылетел на Пхукет

Первый после возобновления авиасообщения России с Таиландом рейс из Новосибирска на Пхукет вылетел на Пхукет сегодня днем, 13 ноября. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачево.

Как следует из онлайн-табло, рейс S7 Airlines должен был вылететь в 12:40 (по новосибирскому времени), однако в итоге отправился в место назначения в 14:48. Прилет на Пхукет ожидался в 20:40 по местному времени (16:40 по московскому), однако в связи с задержкой он прибыл в 22:40.