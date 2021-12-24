Вас там не ждут: какие ограничения вводят города, куда все собрались на новогодние праздники

По традиции столица — самый популярный пункт для посещений в новогодние каникулы. Дополнительные ограничения на это время московские власти вводить не намерены, но следить за теми, что уже действуют, будут всерьез.



Сейчас в Москве сохраняется масочный режим, театры и музеи работают с заполняемостью залов до 70%, на входе нужно предъявить QR-код . Сертификаты также понадобятся при входе на развлекательные и спортивные мероприятия, где присутствуют больше 500 человек.



Метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров. При этом льготы на проезд, которые из-за пандемии были приостановлены, восстановлены не будут — хронически больные граждане и люди старше 60 лет по-прежнему должны оставаться дома.

