Вас там не ждут: какие ограничения вводят города, куда все собрались на новогодние праздники

1
Москва
По традиции столица — самый популярный пункт для посещений в новогодние каникулы. Дополнительные ограничения на это время московские власти вводить не намерены, но следить за теми, что уже действуют, будут всерьез.
Сейчас в Москве сохраняется масочный режим, театры и музеи работают с заполняемостью залов до 70%, на входе нужно предъявить
Метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров. При этом льготы на проезд, которые из-за пандемии были приостановлены, восстановлены не будут — хронически больные граждане и люди старше 60 лет по-прежнему должны оставаться дома.
Поделиться
2
Санкт-Петербург
В отличие от Москвы Питер ввел сезонные ограничения: с 2 января в заведения общепита и ТРЦ можно попасть только с QR-кодом (его можно заменить справкой по форме, утвержденной Минздравом) или медотводом в комплекте с отрицательным ПЦР-тестом (он теперь действителен 48 часов, а не 72, как прежде). Кстати, те же условия для заселения в гостиницу, причем они действуют с 27 декабря.
Ресторанам и барам запрещено работать с 23:00 до 06:00, исключение — новогодняя ночь. Театры, кинотеатры и концертные площадки принимают с заполняемостью не более 75%, цирки — не более 50%. Пускать на представления можно не больше 1500 человек. До 31 января 2022 года запрещены спортивные и зрелищные мероприятия численностью более 40 человек. Везде на входе у вас должны спросить QR-код.
На крытых катках одновременно могут находиться до 30 человек, на индивидуальных экскурсиях — до 20 человек.
Если вдруг решите сыграть свадьбу в новогоднем Питере, помните, что у всех посетителей загса спросят справку о вакцинации или медотвод. Количество гостей тоже ограничено — не больше 40 человек.
Поделиться
3
Сочи
Сочи и другие курорты Краснодарского края принимают гостей, но с ограничениями. Заселяться в гостиницы и отели по-прежнему можно только с сертификатом или ПЦР-тестом, масочный режим работает в общественных местах и транспорте.
До 18 января 2022 года запрещены массовые мероприятия, вход на разрешенные — только по QR-коду. Общепит работает до 23:00, попасть туда можно тоже только с кодом.
Поделиться
4
Крым
Крым с недавних пор перестал спрашивать у россиян QR-коды и справки уже на въезде на полуостров, но в остальном правила всё еще строгие. Бронирование отелей возможно только с QR-кодом, работа хостелов запрещена. Общегородские массовые мероприятия — под запретом. Аттракционы и аквапарки по средам и воскресеньям закрываются на генеральную уборку.
Практически везде понадобится QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Документы попросят при посещении учреждений культуры и спорта, при заселении в гостиницы, на автобусных и пеших экскурсиях, а также кафе, ресторанах и барах. Кстати, об общепите: в ночное время открыты только те места, где вакцинированы 100% сотрудников.
Зато до 20 января можно ходить без QR-кодов в торгово-развлекательные центры (если они больше 300 квадратных метров).
Поделиться
5
Казань
Татарстан — пока что единственный регион России, где QR-код у вас спросят даже в общественном транспорте. Кроме маршруток и автобусов, документ о вакцинации придется предъявить в общепите, торговом центре, салоне красоты, театре и фитнес-клубе.
Гостиницы и хостелы работают с заполняемостью 50%, если вакцинированы все сотрудники — 100%. Концерты разрешено проводить при заполняемости зала на 50% (но не больше 500 человек). Общепит и развлекательные клубы не работают по ночам, в ТЦ закрыты детские комнаты. Подростков в торговые центры не пускают без сопровождения родителей.
До 10 января заведения общепита в Татарстане смогут работать до 01:00. С 01:00 до 06:00 их работа запрещена. А в новогоднюю ночь власти разрешили заведениям принимать гостей до 03:00.
Поделиться
6
Калининград
Калининград не пускает в рестораны и бары без QR-кода, эти же правила действуют для торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-центров, музеев, театров и концертных залов. Все массовые мероприятия запрещены.
Общепиту нельзя работать с 02:00 до 06:00, исключение — доставка и самовывоз. Заселяться в гостиницы могут только привитые, или обладатели медицинского отвода и отрицательного теста.
Масочно-перчаточный режим действует на территории всего региона.
Поделиться
7
Если собираетесь за границу
Зарубежные страны принимают туристов по своим правилам (кстати, список, куда улететь и на каких условиях, можно посмотреть по этой ссылке), а вот правила возвращения на родину едины почти для всех. По возвращении вы должны заполнить анкету на «Госуслугах» и получить QR-код, а затем показать его на границе. В самолете тоже могут выдать аналогичную бумажную анкету.
Если сертификата нет, путешественник должен сдать ПЦР-тест в течение трех дней после прибытия на родину. А результат загрузить на «Госуслуги» в течение 4 дней со дня прибытия. До получения теста необходимо самоизолироваться. Если не сдадите тест или не загрузите его результат, это может обернуться внушительным штрафом — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
Поделиться