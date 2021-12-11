В Роспотребнадзоре рассказали, как усилили контроль в аэропорту Новосибирска из-за «омикрона»

В новосибирском аэропорту Толмачево сделали двойной контроль за пассажирскими и грузовыми рейсами из-за нового варианта коронавируса — «омикрона». Об этом журналисту НГС рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.



— В Толмачево осуществляется двойной контроль за прибывающими лицами с использованием стационарного и переносного тeплoвизиoннoгo оборудования. Особое внимание направлено на проведение противоэпидемических профилактических мер на территории аэропорта, — пояснили в ведомстве.