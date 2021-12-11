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В Роспотребнадзоре рассказали, как усилили контроль в аэропорту Новосибирска из-за «омикрона»

Пассажирам рейсов из 10 стран по прилете нужно изолироваться

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Тем, кто прилетает из перечисленных стран, нужно сдать два <nobr class="_">ПЦР-теста</nobr> на ковид

Тем, кто прилетает из перечисленных стран, нужно сдать два ПЦР-теста на ковид

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В новосибирском аэропорту Толмачево сделали двойной контроль за пассажирскими и грузовыми рейсами из-за нового варианта коронавируса — «омикрона». Об этом журналисту НГС рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

— В Толмачево осуществляется двойной контроль за прибывающими лицами с использованием стационарного и переносного тeплoвизиoннoгo оборудования. Особое внимание направлено на проведение противоэпидемических профилактических мер на территории аэропорта, — пояснили в ведомстве.

К этим мерам относятся соблюдение социальной дистанции, контроль за соблюдением масочного режима, дезинфекция.

— Прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию РФ предписано в течение 14 календарных дней со дня прибытия соблюдать режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, — перечислили страны в Роспотребнадзоре.

Первый тест нужно сделать в течение 2 дней со дня прибытия на территорию России, второй — с 10-го по 12-й день.

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В Толмачево нет прямого пассажирского авиасообщения с указанными странами, поэтому разные ведомства выявляют пассажиров, которые прилетели из этих стран транзитом.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения нового штамма SARS-CoV-2 «омикрон» на территории Новосибирской области нет.

Ранее мы рассказывали, что новосибирский «Вектор» начал изучать «омикрон», в том числе как он ускользает от поствакцинальных антител.

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