В Роспотребнадзоре рассказали, как усилили контроль в аэропорту Новосибирска из-за «омикрона»

В новосибирском аэропорту Толмачево сделали двойной контроль за пассажирскими и грузовыми рейсами из-за нового варианта коронавируса — «омикрона». Об этом журналисту НГС рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
— В Толмачево осуществляется двойной контроль за прибывающими лицами с использованием стационарного и переносного тeплoвизиoннoгo оборудования. Особое внимание направлено на проведение противоэпидемических профилактических мер на территории аэропорта, — пояснили в ведомстве.
К этим мерам относятся соблюдение социальной дистанции, контроль за соблюдением масочного режима, дезинфекция.
— Прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию РФ предписано в течение 14 календарных дней со дня прибытия соблюдать режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на
Первый тест нужно сделать в течение 2 дней со дня прибытия на территорию России, второй — с
В Толмачево нет прямого пассажирского авиасообщения с указанными странами, поэтому разные ведомства выявляют пассажиров, которые прилетели из этих стран транзитом.
В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения нового штамма
Ранее мы рассказывали, что новосибирский «Вектор» начал изучать «омикрон», в том числе как он ускользает от поствакцинальных антител.