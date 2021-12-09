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«Вектор» выясняет, как «омикрон» ускользает от поствакцинальных антител

Полный цикл исследований займет около двух месяцев

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Научный центр будет изучать вирус на животных

Научный центр будет изучать вирус на животных

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Государственный научный центр «Вектор» рассказал НГС, как именно он исследует привезенный в Новосибирск штамм ковида «омикрон».

У «Вектора» есть несколько образцов биологического материала, полученных от пассажиров, прибывших из ЮАР.

— С помощью полногеномного секвенирования было подтверждено, что содержащийся в образцах вирус относится к варианту «омикрон». В настоящее время осуществляется выделение вируса в клеточных культурах и планируется его дальнейшее изучение, включая определение патогенности на чувствительных животных, оценку контагиозности (заразительности. — Прим. ред.) вируса, а также способности ускользать от поствакцинальных и постинфекционных антител, — сообщили в «Векторе» журналисту НГС.

В научном центре добавили, что полный цикл предусмотренных исследований может занимать до двух месяцев.

Ранее мы рассказывали, как грипп может сочетаться с «омикроном», по мнению новосибирских экспертов.

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