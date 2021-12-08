В Новосибирскую область привезли новый штамм коронавируса «омикрон»

Научный центр «Вектор» начал изучать «омикрон» — материалы уже доставлены в Новосибирскую область.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
— Хочу также доложить, что государственный научный центр «Вектор» работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведет все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать и паспортизировать варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации, — приводит слова Анны Поповой сайт Правительства РФ.
Михаил Мишустин добавил, что нужно время, чтобы понять, насколько опасен новый штамм:
— И сейчас важно сосредоточиться на выявлении коронавируса. Нужно наращивать тестирование, чтобы своевременно обеспечить лечением заболевших и прервать цепочки заражения.
Первые случаи заражения штаммом «омикрон» в России подтвердились 6 декабря у туристов, которые прилетели в Домодедово. Роспотребнадзор РФ тестирует всех россиян, возвращающихся из ЮАР и сопредельных стран. Их размещают в специально подготовленных обсерваторах.
— В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров. В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию, — рассказали в Роспотребнадзоре РФ журналисту НГС.
По данным ведомства, у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, подтвержден штамм «омикрон». Исследования анализов других пациентов продолжаются.
Одна туристка, вернувшаяся из ЮАР, рассказала, как она оказалась в обсерваторе с подозрением на «омикрон».
Ранее новосибирские эксперты рассказывали, почему «омикрон» может быть опаснее «дельты».