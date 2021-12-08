В Новосибирскую область привезли новый штамм коронавируса «омикрон»

Михаил Мишустин добавил, что нужно время, чтобы понять, насколько опасен новый штамм:

— И сейчас важно сосредоточиться на выявлении коронавируса. Нужно наращивать тестирование, чтобы своевременно обеспечить лечением заболевших и прервать цепочки заражения.

Первые случаи заражения штаммом «омикрон» в России подтвердились 6 декабря у туристов, которые прилетели в Домодедово. Роспотребнадзор РФ тестирует всех россиян, возвращающихся из ЮАР и сопредельных стран. Их размещают в специально подготовленных обсерваторах.