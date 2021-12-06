В России подтвердились первые случаи заражения штаммом «омикрон»

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили «омикрон». Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В общей сложности Роспотребнадзор выявил COVID-19 у 10 россиян, прибывших из ЮАР. Штаммы устанавливают.
Рейсы из Намибии и ЮАР приземлились в московском аэропорту Домодедово 4 декабря. Российские туристы несколько часов отказывались ехать в обсерватор на обязательный карантин — им выдали документ, согласно которому на него должны отправлять прилетевших, чей тест показал положительный результат.
Одна из пациенток рассказала, как из аэропорта отправилась в обсерватор, а затем ей стало плохо.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения признала новый штамм «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.