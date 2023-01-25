СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняНовая схема развода со страховками
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Фотограф НГС посмотрел на традиционную пробку на площади Труда, где каждое утро страдают новосибирцы — 11 снимков

Утром пробки на дороге оценивались в 8 баллов из 10

102

Пробки в этом месте собираются каждый день

Поделиться

Утром 25 января на площади Труда в Новосибирске собралась уже традиционная пробка. Фотограф НГС прогулялся мимо застрявших под снегом водителей — смотрим, что там происходит.

2ГИС оценивает ситуации на дорогах в городе на 8 из 10 баллов.

На прошлой неделе, например новосибирцы жаловались, что заторы на площади парализовали движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Контактная сеть при этом <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/01/19/71986532/" class="_" target="_blank">была в исправном состоянии</a>

На прошлой неделе, например новосибирцы жаловались, что заторы на площади парализовали движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Контактная сеть при этом была в исправном состоянии

Поделиться

Вчера водителям повезло меньше — <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/01/24/71999258/" class="_" target="_blank">самосвал оборвал</a> троллейбусные провода на площади Труда

Вчера водителям повезло меньше — самосвал оборвал троллейбусные провода на площади Труда

Поделиться

Сегодня происшествий на участке дороге не замечено, но движение все равно плотное

Сегодня происшествий на участке дороге не замечено, но движение все равно плотное

Поделиться

Ситуацию осложняет снегопад

Ситуацию осложняет снегопад

Поделиться

В пробке все равны

В пробке все равны

Поделиться

Движение на площади Труда всегда было затруднено, но ситуация ухудшилась после начала строительства платного моста

Движение на площади Труда всегда было затруднено, но ситуация ухудшилась после начала строительства платного моста

Поделиться

Часть проезжей части сузили, а город столкнулся с серьезными пробками. Губернатор, впрочем, заявлял, что заторы <a href="https://ngs.ru/text/transport/2021/12/21/70329806/" class="_" target="_blank">никак не связаны</a> со строительством <nobr>4-го</nobr> моста

Часть проезжей части сузили, а город столкнулся с серьезными пробками. Губернатор, впрочем, заявлял, что заторы никак не связаны со строительством 4-го моста

Поделиться

Представители ВИС, наоборот, <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/07/26/70037912/" class="_" target="_blank">признавали проблему</a> и даже извинялись перед новосибирцами за неудобства

Представители ВИС, наоборот, признавали проблему и даже извинялись перед новосибирцами за неудобства

Поделиться

Из-за строительства моста периодически <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/09/13/71650622/" class="_" target="_blank">перекрывают движение</a> по проезду Энергетиков, а жители домов близи стройки <a href="https://ngs.ru/text/house/2021/09/25/70155947/" class="_" target="_blank">остаются без света и отопления</a>

Из-за строительства моста периодически перекрывают движение по проезду Энергетиков, а жители домов близи стройки остаются без света и отопления

Поделиться

Впрочем, площадь Труда — не единственное проблемное место в Новосибирске. По будням длинные пробки сковывают Большевистскую. А на прошлой неделе на перекрестке улиц Котовского и Станиславского произошло два ДТП. Автобусам приходилось объезжать по встречной полосе.

По теме

ВИСЗаторСнегТрафикГИБДД Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter