Фотограф НГС посмотрел на традиционную пробку на площади Труда, где каждое утро страдают новосибирцы — 11 снимков

Утром 25 января на площади Труда в Новосибирске собралась уже традиционная пробка. Фотограф НГС прогулялся мимо застрявших под снегом водителей — смотрим, что там происходит.
2ГИС оценивает ситуации на дорогах в городе на 8 из 10 баллов.
Впрочем, площадь Труда — не единственное проблемное место в Новосибирске. По будням длинные пробки сковывают Большевистскую. А на прошлой неделе на перекрестке улиц Котовского и Станиславского произошло два ДТП. Автобусам приходилось объезжать по встречной полосе.