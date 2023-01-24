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Самосвал оборвал троллейбусные провода на площади Труда — скапливаются пробки

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Грузовик задел контактную сеть поднятым кузовом

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Ночью 24 января в районе площади Труда была повреждена троллейбусная контактная сеть.

Судя по записи камеры наблюдения, установленной на кольце, инцидент произошел около 03:50. Самосвал выехал с территории стройки с поднятым кузовом и оборвал троллейбусные провода. На записи видно, как летят во все стороны искры и гаснет дорожное освещение.

— На площади Труда оборвало все провода троллейбусов, будет затруднено движение, — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску.

Тем не менее площадь Труда регулярно сковывают пробки. Например, 19 января новосибирцы жаловались, что заторы парализовали движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Контактная сеть при этом была в исправном состоянии.

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