Самосвал оборвал троллейбусные провода на площади Труда — скапливаются пробки

Ночью 24 января в районе площади Труда была повреждена троллейбусная контактная сеть.
Судя по записи камеры наблюдения, установленной на кольце, инцидент произошел около 03:50. Самосвал выехал с территории стройки с поднятым кузовом и оборвал троллейбусные провода. На записи видно, как летят во все стороны искры и гаснет дорожное освещение.
— На площади Труда оборвало все провода троллейбусов, будет затруднено движение, — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску.
Тем не менее площадь Труда регулярно сковывают пробки. Например,