«Минут 20 почти не двигаемся»: на площади Труда собралась огромная пробка

Сегодня утром, 19 января, в районе площади Труда трамваи не могли проехать в обоих направлениях. Также на участке собралась большая пробка.

— Стоят трамваи номер 15, 8, 18. Я пересел в автобус, но мы уже минут 20 почти не двигаемся, — сообщил в редакцию читатель НГС Михаил Докукин.