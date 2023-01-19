«Минут 20 почти не двигаемся»: на площади Труда собралась огромная пробка

Сегодня утром, 19 января, в районе площади Труда трамваи не могли проехать в обоих направлениях. Также на участке собралась большая пробка.
— Стоят трамваи номер 15, 8, 18. Я пересел в автобус, но мы уже минут 20 почти не двигаемся, — сообщил в редакцию читатель НГС Михаил Докукин.
Судя по кадрам с камеры «Электронного города», трамваи все-таки медленно проезжают через площадь Труда.
Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Новосибирске в 8 баллов. Заторы собрались на площади и проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского, Большевистской и других.
В 2014 году новосибирские власти купили в Германии 5 подержанных трамваев. Сейчас они пропали с маршрутов и оказались выведенными из эксплуатации. Почему это произошло, выяснял авторедактор НГС Дмитрий Косенко.