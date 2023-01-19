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«Минут 20 почти не двигаемся»: на площади Труда собралась огромная пробка

Дорожную ситуацию сегодня оценивают в 8 баллов

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Трамваи не могли проехать через площадь из-за пробки

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Сегодня утром, 19 января, в районе площади Труда трамваи не могли проехать в обоих направлениях. Также на участке собралась большая пробка.

— Стоят трамваи номер 15, 8, 18. Я пересел в автобус, но мы уже минут 20 почти не двигаемся, — сообщил в редакцию читатель НГС Михаил Докукин.

Судя по кадрам с камеры «Электронного города», трамваи все-таки медленно проезжают через площадь Труда.

На площади, как обычно, собралась гигантская пробка

На площади, как обычно, собралась гигантская пробка

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Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Новосибирске в 8 баллов. Заторы собрались на площади и проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского, Большевистской и других.

Заторы собрались на площади Лыщинского

Заторы собрались на площади Лыщинского

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В 2014 году новосибирские власти купили в Германии 5 подержанных трамваев. Сейчас они пропали с маршрутов и оказались выведенными из эксплуатации. Почему это произошло, выяснял авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

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Площадь ТрудаПробкиТрамвайОбщественный транспорт
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