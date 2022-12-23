Мэрия Новосибирска купила в Берлине 5 трамваев за 250 тысяч евро — все они сошли с маршрутов. Узнаем почему

Восемь лет назад, в 2014 году, новосибирские власти купили в Германии 5 подержанных трамваев модели Tatra KT4DM и тогда же пообещали, что эти вагоны прослужат как минимум 15 лет. Однако сейчас они пропали с маршрутов и оказались выведенными из эксплуатации. Что же произошло с вагонами, на которые были потрачены более 250 тысяч евро из бюджета города, — разбирался Дмитрий Косенко.
В редакцию НГС поступил тревожный сигнал, горожане потеряли из виду веселые желтые вагоны Tatra, которые работали на наших маршрутах.
— Вспомнил, что у нас мэрия в 2014 году немецкие трамваи закупала и даже их запиарила с оговоркой, что они будут лет 15 в Новосибирске эксплуатироваться. Куда они с маршрутов пропали? — вопрошает наш читатель.
Да, действительно, в 2014 году власти купили 5 желтеньких вагонов, которые ранее бегали по городу Берлину, и НГС писал об этом. Цена каждого вагона тогда составляла
По данным всероссийского сервиса «Городской электротранспорт», где энтузиасты скрупулезно собирают информацию о каждом трамвае, троллейбусе и вагоне метро начиная со времен СССР, все эти 5 трамваев сейчас имеют статус «Выведен из эксплуатации» и «Не эксплуатируется». Вот их список с новосибирскими бортовыми номерами и годами выпуска.
- № 2186, Tatra KT4DM, 1982 г.;
- № 2187, Tatra KT4DM, 1986 г.;
- № 2188, Tatra KT4DM, 1985 г.;
- № 2189, Tatra KT4DM, 1980 г.;
- № 2190, Tatra KT4DM, 1982 г..
Как видим, вагончики, прямо скажем, старенькие, самому древнему получается 42 года. Из истории этих трамваев известно, что до ноября 2014 года они катались по маршрутам Берлина, в середине 1990-х проходили полную модернизацию, в 2004–2005 годах вставали на капремонт.
Сама модель Tatra KT4 — разработка аж 1973 года, выпускались эти трамваи в социалистической Чехословакии, а затем и в Чехии до 1997 года. Модификация Tatra KT4DM была сделана специально для социалистической ГДР. В мае 2021 года в Берлине были окончательно выведены из эксплуатации более 150 таких трамваев.
Мы запросили мэрию Новосибирска и узнали, что трамваи сняты с линий по причине поломок. Вот даты выхода из эксплуатации.
- № 2186 — с 28.03.2017;
- № 2187 — с 12.12.2020;
- № 2188 — с 17.05.2020;
- № 2189 — с 08.11.2021;
- № 2190 — с 11.02.2022.
Как видим, один вагон не работает уже 5 лет, а остальные продержались почти до наших дней. По данным фотобанка «Городского электротранспорта», последний снимок вагона № 2186 сделан в мае 2020 года на запасных путях Левобережного трамвайного депо. Вагон № 2187 запечатлен в ноябре 2022 года в ремонтном цехе этого депо.
Вагон № 2188 в мае этого года еще появлялся на пл. Маркса на 2-м маршруте, а с ноября стоит в депо. Вагон № 2189 стоит на запасных путях с февраля 2020 года, а вагон № 2190 последний раз видели в январе этого года на маршруте на ул. Титова.
Что же случилось с этими трамваями? На что потратили миллионы 8 лет назад?
— В настоящее время все 5 вагонов находятся в ожидании ремонта. На них вышли из строя элементы микропроцессорной системы управления и силовые управляющие элементы (тиристоры), аналогов которым на мировом рынке нет. Прорабатывается вопрос замены имеющегося на вагонах Tatra KT4D тягового привода на тяговый привод на современной элементной базе для обеспечения их дальнейшей эксплуатации на маршрутах, — рассказали в департаменте транспорта мэрии города.
То есть, с одной стороны, трамваи все-таки пока не списаны в утиль, а ожидают ремонта. С другой стороны, сроки этого ремонта абсолютно неизвестны и вообще непонятно, чем думали, когда покупали технику с запчастями, «аналогов которым на мировом рынке нет».
Ну а пока ждем модернизации 10 трамваев в 2023 году, на которую заложено 110 млн рублей, других событий в трамвайном мире Новосибирска не предвидится.
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