Мэрия Новосибирска купила в Берлине 5 трамваев за 250 тысяч евро — все они сошли с маршрутов. Узнаем почему

В редакцию НГС поступил тревожный сигнал, горожане потеряли из виду веселые желтые вагоны Tatra, которые работали на наших маршрутах.

— Вспомнил, что у нас мэрия в 2014 году немецкие трамваи закупала и даже их запиарила с оговоркой, что они будут лет 15 в Новосибирске эксплуатироваться. Куда они с маршрутов пропали? — вопрошает наш читатель.