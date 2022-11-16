Новосибирск попал в десятку городов с лучшим общественным транспортом — как это объясняют эксперты

Новосибирский общественный транспорт занял седьмое место в рейтинге по всей стране. Эксперты Центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA проанализировали состояние и работу общественного транспорта в российских городах в первом квартале 2022 года.

Новосибирск занял 7-ю строчку в этом рейтинге — среди сибирских городов уступил место Новокузнецку, занявшему второе место. В лидерах оказалась Пермь, Екатеринбург на третьей строчке, дальше Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Самара, Красноярск и Кемерово.