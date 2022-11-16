Новосибирск попал в десятку городов с лучшим общественным транспортом — как это объясняют эксперты

Новосибирский общественный транспорт занял седьмое место в рейтинге по всей стране. Эксперты Центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA проанализировали состояние и работу общественного транспорта в российских городах в первом квартале 2022 года.
Новосибирск занял 7-ю строчку в этом рейтинге — среди сибирских городов уступил место Новокузнецку, занявшему второе место. В лидерах оказалась Пермь, Екатеринбург на третьей строчке, дальше Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Самара, Красноярск и Кемерово.
По данным аналитиков, качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, безопасность и устойчивость развития, а также комфорт и удобство.
Прокомментировать качество рейтинга и его значимость мы попросили заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина.
Он подчеркнул, что рейтинги нужны в принципе как ориентиры, несмотря на то что подход к оценке показателей может быть довольно субъективным.
— Например, сложно представить Пермь на первом месте после полного разгрома троллейбусов, а Новокузнецк после фактически системного уничтожения роскошной градообразующей трамвайной сети особенно в центре города. Видимо эти факторы не учтены в рейтинге, — считает Михаил Никулин. — Два первых места вызывают скепсис.
Он сомневается, что эксперты учли в рейтинге возраст подвижного состава. Но совершенно точно оценили соответствие федеральным требованиям по физическому обособлению трамвайных путей и организации выделенных полос, а это, считает Михаил Никулин, один из важных показателей.
За последние полгода новосибирцы часто жаловались на работу транспорта, больше всего претензий к тому, как ходит транспорт вечером.