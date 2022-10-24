«Какой-то ужас»: сибирячка пересела с авто на общественный транспорт — почему увиденное ее шокировало
Дарья возмущена отношением к пассажирам и переживает, что не может повлиять на ситуацию
Вокруг общественного транспорта всегда крутится много проблем: то он опаздывает на остановку, то ломается. Обидно, когда входишь в автобус и выходишь обратно, потому что картой рассчитаться нельзя, а наличные будто по закону подлости отсутствуют. Водитель гонит как ненормальный, закрывая двери на ходу, а кондуктор хамит — можно вспомнить много ситуаций. Сибирячка
Это проблема, с которой, как мне кажется, жители города сталкиваются постоянно. Водители начинают гнать так, что стоящие пассажиры падают, автобус трогается с места, не закрыв двери, — я знаю множество историй, как халатное отношение водителей становилось причиной травм и увечий пассажиров. Зачем они набирают такую скорость и куда торопятся — неясно, может быть, чтобы вовремя прибыть на остановку, а может, чтобы сделать несколько лишних кругов и заработать больше денег.
Я водитель со стажем, понимаю, каким должно быть безопасное вождение, в отличие от водителя автобуса, в который я попала. Люди, стоявшие в салоне, не могли удержаться, их заносило, некоторые прямо падали. Входящие с остановки в салон люди не успевали взяться за поручень из-за резкого начала движения — родители с маленькими детьми, пожилые люди. Это ужас, что происходит.
Я попросила кондуктора обратиться к водителю, чтобы попросил его ехать медленнее, в ответ кондуктор нахамил мне. Я выдохнула, отвечать ему в той же манере не стала, поинтересовалась, почему такая реакция на вполне адекватную просьбу, снова получила грубый ответ. В итоге я сама добралась до водителя, постучала к нему, попросила сбавить скорость, говорю: пожилые люди не могут удержаться, а он резко бросил: «Пусть держатся!» Ну разве это нормально? Говорю ему: это небезопасно, в ответ — тишина. Страшно было ехать.
Я позвонила в Роспотребнадзор, спросила, что можно сделать. Ответ удивил: моей жизни ничего не угрожало, никто не пострадал, вопрос закрыт. Я отыскала телефон инстанции, куда можно жаловаться на общественный транспорт, но уже который день не могу дозвониться. У меня пожилая мама, она ездит на автобусе, я переживаю за нее. Как людям справляться с таким отношением? Сколько людей уже пострадало из-за недобросовестных водителей, сколько еще может пострадать? Переживать за свою жизнь — это нормально, хотеть для себя лучшего тоже. Кто-то скажет: это Россия, всегда так было, чему я удивляюсь, но ведь, пока мы молчим, ничего не поменяется.
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