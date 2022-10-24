«Какой-то ужас»: сибирячка пересела с авто на общественный транспорт — почему увиденное ее шокировало

Это проблема, с которой, как мне кажется, жители города сталкиваются постоянно. Водители начинают гнать так, что стоящие пассажиры падают, автобус трогается с места, не закрыв двери, — я знаю множество историй, как халатное отношение водителей становилось причиной травм и увечий пассажиров. Зачем они набирают такую скорость и куда торопятся — неясно, может быть, чтобы вовремя прибыть на остановку, а может, чтобы сделать несколько лишних кругов и заработать больше денег.

Я водитель со стажем, понимаю, каким должно быть безопасное вождение, в отличие от водителя автобуса, в который я попала. Люди, стоявшие в салоне, не могли удержаться, их заносило, некоторые прямо падали. Входящие с остановки в салон люди не успевали взяться за поручень из-за резкого начала движения — родители с маленькими детьми, пожилые люди. Это ужас, что происходит.