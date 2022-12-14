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На новосибирские трамваи потратят 110 миллионов рублей — что сделают за эти деньги

Расходы заложили в областной бюджет

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В городе модернизируют 10 трамваев

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На модернизацию новосибирских трамваев из областного бюджета выделят 110 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Областное правительство старается поддерживать Новосибирск. И в следующем году планируется модернизировать 10 трамваев при поддержке областного бюджета, — цитирует Telegram-канал правительства НСО «Новосибирь» министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.

Проект бюджета будут рассматривать завтра на сессии Заксобрания во втором чтении.

В мэрии Новосибирска на прошлой неделе объяснили, что в трамваях старше 2020 года не станет теплее из-за того, что транспорт может загореться.

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